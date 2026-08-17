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На главную ТИ-Спорт 17 августа 2026 18:48

Кузнецов дебютирует за «Сибирь» в матче с минским «Динамо» и выйдет с нашивкой

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Кузнецов дебютирует за «Сибирь» в матче с минским «Динамо» и выйдет с нашивкой
Фото: ska.ru

Нападающий Евгений Кузнецов сегодня проведёт первый матч за новосибирскую «Сибирь». Встреча за третье место в Кубке Минска против местного «Динамо» начнётся в 19:00 по московскому времени. Форвард выйдет на лед в качестве капитана команды.

По составу «Сибири» на игру: в нападении Кузнецов сыграет в первом звене в паре с Коршковым, также в заявке — Абрамов, Мирзабалаев, Косолапов, Гютнев, Федотов, Лазутин, Люзенков и Никулин. Линию защиты составят Бек, Аланов, Попов, Яковлев, Мищенко, Орлов, Гордеев, Диц, Осипов, Валитов и Волков. Ворота будут защищать Бердин и Габдрахманов.

Напомним, 34-летний Кузнецов пополнил состав «Сибири» 8 августа. Ранее он выступал за «Металлург» и «Салават Юлаев», а также за «Трактор» и СКА. Его дебют обещает стать одним из центральных событий предсезонного турнира.

#кхл #хк сибирь
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