Кузнечный завод КАМАЗа возглавил экс-директор башкирского ТЗА
Бывший директор башкирского предприятия «Туймазинский завод автобетоновозов» (ТЗА) Сергей Кленько возглавил кузнечный завод КАМАЗа, сообщили «Вести КАМАЗа».
Экс-глава кузнечного завода Александр Чех стал заместителем директора по техническому контролю на заводе двигателей.
ТЗА входит в группу «КАМАЗ». Основная специализация предприятия – проектирование и производство спецтехники для строительной, коммунальной, сельскохозяйственной, нефтегазодобывающей отраслей.
Сергей Кленько ранее работал на кузнечном заводе. В октябре 2019 года по предложению руководства корпорации стал руководителем завода в Башкортостане.