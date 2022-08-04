Кузнечный завод КАМАЗа возглавил экс-директор башкирского ТЗА

Бывший директор башкирского предприятия «Туймазинский завод автобетоновозов» (ТЗА) Сергей Кленько возглавил кузнечный завод КАМАЗа, сообщили «Вести КАМАЗа».

Экс-глава кузнечного завода Александр Чех стал заместителем директора по техническому контролю на заводе двигателей.

ТЗА входит в группу «КАМАЗ». Основная специализация предприятия – проектирование и производство спецтехники для строительной, коммунальной, сельскохозяйственной, нефтегазодобывающей отраслей.

Сергей Кленько ранее работал на кузнечном заводе. В октябре 2019 года по предложению руководства корпорации стал руководителем завода в Башкортостане.