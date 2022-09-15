Кузнечные мехи, льнотрепалка, шумовка-плетенка: «Хазинэ» представила удмуртскую культуру

Фото: Владимир Васильев / «Татар-информ»

Живопись, графика и преимущественно предметы быта, декоративно-прикладного искусства удмуртов стали экспонатами новой выставки в Национальной галерее «Хазинэ». Здесь и весы для шерсти, и старинный «станок» льнотрепалка, и большая шумовка, но не из металла, а из переплетенных ветвей растений, и даже кузнечные мехи – более сотни экспонатов, среди которых, конечно, и народные костюмы. А также офорты известного художника Менсадыка Гарипова, графические работы Михаила Кузнецова.

Для выставки «Даур куара. Голос веков» старинные предметы удмуртского народа и произведения современников объединили в одном пространстве Музей ИЗО РТ (чьим филиалом является галерея «Хазинэ») и краеведческий музей Среднекушкетской школы имени Исаева Балтасинского района Татарстана.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Наш краеведческий музей «Даур куара. Голос веков» мы начали создавать с 2016 года, по крупинкам, а сейчас я стою и горжусь – даже выставку в Казани теперь так назвали. А ведь даже те большие кузнечные мехи, которые на сегодня на этой выставке представлены, мне как-то принесли ученики 7 класса – еле дотащиши! Так и пополняли мы свой пришкольный музей. Я горжусь этим, горжусь, что мы, удмурты, живем в Татарстане. Экспонаты эти уходят в прошлое - сейчас такое никто уже не надевает, для нас это сокровище. И пока мы живы, будем беречь его», - подчеркнула на вернисаже заведующая музеем Среднекушкетской школы имени Исаева Балтасинского района РТ Лариса Мамыкова.

Выставка «Даур куара. Голос веков» третья в цикле, посвященном коренным народам территории Республики Татарстан. Предыдущими в этой серии были, напомним, выставка «Народ Белого Бога. Ош Кугу Юмын Калыкше. Заметки о марийской деревне» и выставка о культуре чувашского народа.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Такие проекты необходимы, чтобы мы друг друга познавали - это условие для добрососедства, уважительного проживания всех народов на территории одной республики», - отметил руководитель Национально-культурной автономии удмуртов Республики Татарстан Андрей Герасимов.

«Даум куара. Голос веков» будет принимать посетителей до 15 октября. После удмуртской культуры «Хазинэ» представит выставку о башкирском этнонаследии.