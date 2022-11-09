Кузнец из Якутии: В Татарстане тоже нужно построить старинные железоплавильные печи

Фото: © Рамис Латыпов / «Татар-информ»

В Якутске на семинаре-практикуме для студентов показали мастер-класс по старинному способу добычи железа из руды — сыродутной выплавке стали. Семинар был подготовлен Якутским колледжем технологии и дизайна, Союзом кузнецов Республики Саха и историческим парком «Россия — Моя история».

Во время торжественного открытия гостям мероприятия показали театрализованное представление о том, что кузнечное дело и плавильные печи — часть древней истории якутского народа.

Сотрудник отдела технологий сварки и металлургии Института физико-технических проблем Севера им. В.П.Ларионова, кузнец Александр Данилов рассказал, что железоплавильные печи народа саха были обнаружены в XV-XVI веках. Однако в последние десятилетия эта традиция была практически утеряна. Их восстановлением ученый занимается с 2008 года. Уже через год с начала исследований ему удалось своими руками соорудить плавильную печь и получить железо из руды.

Температура плавления железа — 1539 градусов по Цельсию. При методе сыродутной выплавки температура внутри печи достигает 800, а на обдуваемом участке — 1200 градусов. При этом железо не плавится, а восстанавливается из окиси.

Кузнецы гостям и студентам показали мастер-класс по выплавке железа из руды в сооруженной ими печи. Для этого используется древесный уголь, который обдувается при помощи кузнечных мехов. Поток воздуха должен быть непрерывным и равномерным, не допускается понижение или повышение температуры в печи. Этот сложный и трудоемкий процесс может длиться 5-6 часов, поэтому кузнецы в течение этого времени сменяют друг друга.

В составе бурой железной руды лимонита содержится до 40-50% железа, рассказали специалисты. Сырье они собирают близ города Якутска — там же, где его добывали их предки. «Сейчас и в Европе этим увлекаются», — отметил Александр Данилов. По его словам, в плавильной печи не используется каменный уголь, поскольку он дает нежелательные примеси.

По мнению кузнеца Василия Герасимова, такие же печи надо построить и в Татарстане, так как у татар с якутами общие предки. «Ваши предки тоже тюрки. Во времена Золотой Орды они таким же способом изготавливали железо, ковали из него сабли, кольчуги», — сказал он. Герасимов считает, что названия городов Кемерово в России и Кемер в Турции произошли от тюркского слова «күмер» (уголь), и что в них было развита добыча железа из руды.

Василий Герасимов увлекается древними традициями плавления железа с 2011 года. Он заметил, что эти технологии у всех народов примерно одинаковые. Но у якутов кузнечные меха были приспособлены к работе сразу двумя руками, отметил он. «Сохранение этих традиций необходимо, чтобы передать их нашим детям, внукам», — убежден Герасимов.

Он также рассказал, что сыродутная выплавка стали — единственный метод получения чистого железа. Именно так он ответил на вопрос: «Для чего нужно возрождать эти традиции в наш век, когда железо можно купить в любом магазине?». «Это мое мнение, но только этим способом можно получить чистое железо. А в магазине уже нет чистого железа. Именно из такого железа японцы изготавливали свои катаны. А железо с завода — оно с примесью, в него добавляют хром, никель, другие металлы, чтобы оно не ржавело, блестело, чтобы повысить его прочность, упругость», — пояснил кузнец.