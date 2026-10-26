Кузьмин рассказал, что перенял у Франка Артиги

Фото: пресс-служба ФК "Рубин"

Исполняющий обязанности главного тренера «Рубина» Олег Кузьмин ответил на вопрос, что он перенял у покинувшего команду Франка Артиги. По его словам, главный опыт – это коммуникация с игроками и тактические нюансы.

«Интересный вопрос. Общение с футболистами, тренировочный процесс — он много уделял работе в квадратах, была интересная тема. Наверное, тактические моменты. Для него были интересны вещи, где можно создать преимущество через разные схемы, движение игроков. Это было интересно», – цитирует Кузьмина корреспондент «ТИ-Спорта».

Напомним, испанский специалист был отправлен в отставку 24 октября после игры с самарскими «Крыльями Советов» (0:2). Это поражение стало четвертым подряд во всех турнирах.