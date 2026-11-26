Фото: rubin-kazan.ru

Исполняющий обязанности главного тренера «Рубина» Олег Кузьмин после победы над «Родиной» в Кубке России (1:1 ,пен 3:0) в серии пенальти подвел итог встречи.

На вопрос «ТИ-Спорта» специалист объяснил, что плановые замены после 60-й минуты были задуманы заранее, а Дардан Шабанхаджай попросил замену из-за прежнего дискомфорта:

«Дардан почувствовал дискомфорт, то, что его беспокоило раньше, поэтому попросил замену. Мы, соответственно, решили не рисковать. В принципе, надеюсь, всё будет нормально. Нет, это у нас были плановые замены, и мы планировали некоторым футболистам дать 30–35 минут».

Говоря о серии пенальти и игре Артура Нигматуллина, Кузьмин отметил, что специальной ставки на послематчевую лотерею не было, но вратарь снова выручил команду:

«Ставки на пенальти у нас не было, мы хотели победить в основное время, а то, что Артур так сложилось в этом розыгрыше Кубка — три игры вытащил он, — он большой молодец. Не-не, я смотрю. Мне интересно, как это всё. Волнительно, эмоции такие волнительные, переживаешь, конечно. Для зрителей это вообще, мне кажется, очень интересный момент. В будущем хотелось бы решать всё в основное время. Достаточно в этом розыгрыше серий пенальти».

Оценивая ротацию состава и игру тех, кто редко получает практику в РПЛ, специалист сказал следующее:

«Я всеми доволен, всеми доволен, кто сегодня был на поле. А то, что касаемо ближайшего матча — посмотрим, у нас есть ещё два дня, поэтому подумаем. Может быть, будут изменения».

Касаясь действий Кабутова в центре обороны, эпизода с пропущенным голом и тактических перестроений, Кузьмин пояснил:

«Достаточно неплохо, неплохо он сыграл. Как правило, пропущенный гол — это цепь ошибок, и здесь просто он оказался в самой концовке, и я не думаю, что там есть такая большая его вина. Понятно, что он виноват, но тем не менее до этого тоже была цепочка из ошибок. Если бы она не произошла, ничего бы не было. Да, эпизодами мы говорили об этом, чтобы наши латерали поднимались, и мы использовали такую схему с четырьмя».

Отвечая на вопросы о форме Начо, состоянии Моторина, Мальдонадо и Урозова, а также о нереализованных пенальти Сальседо, наставник отметил:

«Хорошо играет просто. Чего не хватает? Хорошо то, что есть моменты у него. То, что не хватает, может быть, психологии, уверенности. Нужно забить гол, я думаю, должно пойти, потому что он такой форвард, который, если вспомнить, я его уже давно знаю, — такой игрок, игрок штрафной, скажем так, если есть момент, он его реализовывал. Сейчас ему чуть-чуть уверенности нужно добавить и всё нормально. Я думаю, скорее всего, это недостаток игровой практики плюс то, что сейчас Урозов тоже несколько дней выпал после сборной — приехал, он не очень хорошо себя чувствовал, поэтому его и не было в заявке в предыдущем матче. Поэтому, думаю, всё вот это вместе и есть.

В завершение Кузьмин высказался о влиянии побед на восстановление команды и поблагодарил болельщиков:

«Победы, конечно, добавляют и сил, и эмоций, и, как вы сказали правильно, восстанавливаться легче, поэтому будем надеяться, что и в дальнейшем команда будет звенеть. Я как всегда, я думаю, закончим эту пресс-конференцию. Я тоже хочу поблагодарить наших болельщиков за поддержку в столь поздний час, в столь холодную погоду. Им огромное спасибо, и мы постараемся и в будущем их радовать», – приводит слова Кузьмина корреспондент «ТИ-Спорта»

«Рубин» одержал четвёртую победу подряд. На вопрос о том, что в следующем раунде Кубка будет матч с ульяновской «Волгой» в холодный мартовский день, Кузьмин ответил, что пока об этом не думает, поскольку команда готовится к ближайшей встрече с «Акроном».