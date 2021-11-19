Кузьмичева: За допуск на работу людей без прививок грозит штраф до 500 тысяч рублей

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача по РТ, отказавшиеся от прививки от Covid-19 сотрудники должны быть отстранены от работы. Нарушителям постановления грозит штраф. Об этом сообщила председатель Федерации профсоюзов РТ Елена Кузьмичева на круглом столе по вопросам регулирования трудовых отношений в Казани.

«Мы понимаем, что основным действенным способом борьбы с Covid-19 является вакцинация населения. Сейчас серьезная ответственность возлагается на работодателей. С одной стороны, они должны организовать проведение профилактических прививок против Covid-19, а с другой — любой работник вправе отказаться от прививки. Согласно постановлению главного государственного санитарного врача по РТ, отказники должны быть отстранены от работы без сохранения заработной платы или при возможности переведены на дистанционную работу», — сказала она.

Спикер отметила, что если работник уклоняется от вакцинации, то принудительные меры в отношении него должен принять работодатель под угрозой приостановления деятельности организации либо административного штрафа, размер которого составляет от 200 до 500 тысяч рублей согласно ст. 6.3. КоАП РФ.