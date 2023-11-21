Кузмак: «Скорее МОК прекратит существование, чем Россия останется без соревнований»

Александр Кузмак (слева): «Игры Дружбы это, в первую очередь, соревнования, на которых Россия может выступать под своим флагом»

Фото: страница Александра Кузмака в соцсети «ВКонтакте»

«Мир жил без Олимпиад веками, и ничего не случилось»

Экс-президент ОКР Александр Жуков недавно заявил, что России на Олимпиаде в Париже не будет, если МОК не изменит условия. По вашему мнению, России стоит соглашаться на условия?

Нет, не стоит. Не стоит идти, вообще, ни на какие условия, если речь идет о какой-либо дискриминации России и ее спортсменов. То есть, от слова «совсем». Нет таких условий для России, на которые она могла бы соглашаться. Есть общие условия для всех, и общие основания для участия в Олимпиаде, которую организует МОК. Так вот в этих Играх все участвуют на равных основаниях. И Россия в том числе.

Но разве это не означает, что мы так и будем годами сидеть без международных соревнований?

Это не может этого означать. Во-первых, ситуация в мире меняется очень сильно. Тут, скорее, сам МОК прекратит свое существование, чем мы останемся просто так сидеть.Во-вторых, это вопрос национальной репутации, вопрос нашего национального достоинства. В данной ситуации мы не можем соглашаться на условия, которые так или иначе дискриминируют Россию. На любом уровне. Если вас унижают, соглашаться на унизительные условия нельзя. Тем более, что вас унижают против любых правил и законов.

«Мы не можем соглашаться на условия, которые так или иначе дискриминируют Россию. Если вас унижают, соглашаться на унизительные условия нельзя» Скриншот видео

А насколько реальна в обозримом будущем возможность создания Россией альтернативной спортивной системы, где МОК потерял бы свою силу, а их место заняли новые структуры?

Это не утопия, а альтернативная реальность, в которой мы сейчас существуем. Процесс децентрализации идет во всем мире и во всех областях. Это совершенно очевидный факт, который подтвержден на любом уровне. Потому что другие объединения, которые так или иначе, не подчиняются англо-саксонскому миру, становятся с каждым днем все сильнее и сильнее. В области спорта этот процесс, может быть, идет чуть медленнее, это да. Но децентрализация – она везде децентрализация.

Поскольку спорт и политика неразрывно связаны с момента существования профессиональных соревнований, совершенно очевидно, что меняется геополитическая картина мира, меняются контуры, меняются отношение к спорту. Да, есть часть нашего народонаселения, которая к этому не привыкла, которая не понимает, что происходит. Их можно понять. Потому что это коренное изменение реальности. Так как раньше уже не будет, причем ни в каком смысле. Из этой логики и надо действовать. Надо менять реальность самим, а не ждать, когда ее поменяют за нас.

В политико-экономическом плане, почему происходят перемены понятно. Там есть элемент несправедливости к странам. А какая мотивация что-то менять в спорте? Кроме России пока никого не притесняли.

Точно такая же, как и во всех остальных. Просто источники силы – как финансовые силы, так и реального сектора и всех остальных – они тоже меняются. Раз они меняются, то изменится и любая другая картина мира, в том числе спортивная.

То, что эти изменения кажутся чем-то из области невероятного – «ну как это так, не будет Олимпиады или они будут в каком-то другом виде»? Мир жил без Олимпиад веками, и ничего не случилось. Будет существовать как-то иначе. Игры в том виде, в котором они сейчас существуют, это соревнования, с помощью которых можно влиять на те или иные страны. Заставлять делать те или иные действия. Не может позволить такая страна, как Россия, себя унижать.

«Томас Бах — корпоративный менеджер, который выполняет заказ. Это абсолютно не самостоятельная фигура» Фото: © kremlin.ru

Томас Бах говорит, что организация своих соревнований – это означает захват государствами международного спорта.

Пусть говорит все, что хочет. Тем более что Томас Бах в данном случае откровенно лицемерит. Он корпоративный менеджер, который выполняет заказ. Это абсолютно не самостоятельная фигура. Мнение Баха, равно как и его вес падает на глазах.

«Не вижу контраргументов, чтобы сказать «я не приеду на Игры БРИКС в Казань». Почему бы им не приехать?»

Владимир Путин говорит, что каждый спортсмен сам должен принимать решение, участвовать ли ему на Олимпиаде. Согласны?

Если только этот спортсмен выступает сам от себя. Если он выступает как нейтральный отдельный спортсмен, который сам готовится, сам все оплачивает, находит себе место для тренировок. Если они хотят выступать как «ноунеймы» – без рода и племени, что называется, у которого есть имя и фамилия, но нет страны, которую он представляет.. да ради Бога, пусть выступают.

Игры Дружбы нужны чтобы дать нашим спортсменам практику на международных соревнованиях или все-так это медийно-пиарно-политический проект?

И то, и другое, и третье. Когда говорят про медийно-пиарно-политический проект, то вкладывают отрицательную составляющую. Но это не так. Да, это медийный проект, который показывает миру, что мы способны создать противовес. Понятно, что пока он не будет противовесом в полном виде. Но Игры Дружбы это, в первую очередь, соревнования, на которых Россия может выступать под своим флагом. Раз уж вы не хотите приглашать нас на свои Игры, то мы организуем свои. И мы вас на них приглашаем.

Да, возможно у Игр Дружбы не будет такого веса, как у Олимпиады. Но всегда надо с чего-то начинать. Надо поддерживать свой собственный спорт, чтобы он продолжал существовать. И я думаю, что к моменту проведения Игр Дружбы и Игр БРИКС политическая ситуация еще больше изменится. И мы все-таки будем участвовать на полном основании. Либо же Олимпиада в Париже не состоится, и тогда все просто приедут к нам.

«Для большинства спортсменов Игры БРИКС — отличный шанс подготовиться и к самим Олимпийским играм» Фото: tatarstan.ru

А могут Игры БРИКС в Казани собрать достойных спортсменов, учитывая, что это будет олимпийский год?

А почему нет? Тем более, что для большинства спортсменов это будет отличный шанс подготовиться и к самим Олимпийским играм. Сейчас это так. А в будущем это могут быть соревнования, которые просто будут иметь большой вес с призовым фондом. Я не вижу никаких реальных контраргументов, чтобы сказать «нет, я не приеду». Почему бы им не приехать?

Травмы, например. И план подготовки к Олимпиаде. Китайцы, к примеру, начинают подготовку за год.

Поэтому и объявили заранее. Ведь эти соревнования пройдут за достаточно серьезный период до Олимпиады – за месяц или полтора до Игр в Париже. Означает, что это подводящие соревнования к Парижу. Никто не просит бить рекорды. Все-таки на Олимпиаде важнее выиграть, а не побить рекорды. Здесь вопрос, как кто планирует свою подготовку. Для нас же в данном случае важно, чтобы соревнования проходили в похожие сроки. Чтобы российские спортсмены продолжали набирать форму.

Фото на анонсе: Svklimkin / ru.wikipedia.org, по лицензии CC BY-SA 4.0