Кузбасс отложил введение QR-кодов в гостиницах до 2022 года

В Кемеровской области не будут в этом году вводиться QR-коды и ПЦР-тесты для заселения в гостиницы. Они начнут действовать с 20 января 2022 года, рассказал о переносе губернатор региона Сергей Цивилев.

«Мы сегодня принимаем решение отложить введение QR-кодов и ПЦР-тестов для объектов коллективных средств размещения — это гостиницы и весь комплекс услуг на их базе — до 20 января 2022 года. Категория 60 лет не будет освобождена от этих условий», — подчеркнул глава области.

По его словам, туристическая отрасль региона только начала вставать на ноги, и принятие такой меры в ближайшее время стало бы серьезным ограничением для нее. К тому же посетителями горнолыжных курортов, как правило, являются здоровые молодые люди, и введение дополнительных ограничений здесь не повлияет на ситуацию с Covid-19.

Цивилев добавил, что решение принималось после консультаций со специалистами, экспертами и бизнесом.