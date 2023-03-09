Куюки на связи: в пригороде Казани построили мобильную инфраструктуру

МегаФон запустил базовые станции в Куюках, Царево и Константиновке. Проведенные работы позволили расширить покрытие сети и повысить среднюю скорость интернет-соединения в 3 раза.

В населенных пунктах расположены дачи казанцев, а также коттеджные поселки, где проживает более 25 тысяч человек круглый год. Развитие инфраструктуры помогло снизить нагрузку с существующих телеком-объектов, чтобы предоставить абонентам возможность скачивать тяжелые файлы за короткое время. К примеру, на максимальной скорости 70 Мбит/сек. видео объемом один гигабайт загрузится менее чем за пару минут.

Инженеры оператора установили оборудование в диапазоне LTE 1800. Такой сигнал отличается широкой зоной покрытия, устойчив при звонках и лучше проникает в помещения. Клиентам оператора доступны преимущества не только быстрого интернета, но и улучшенное качество звонков в VoLTE. Технология обеспечивает мгновенное соединение и кристально чистый звук, а также позволяет не прерывать интернет-сессию во время разговора.

«Количество жителей пригорода стремительно увеличивается, в эксплуатацию вводят новые коттеджные поселки. Мы регулярно отслеживаем нагрузку на объекты связи и оперативно реагируем на ее рост — строим или модернизируем базовые станции, чтобы абоненты комфортно пользовались цифровыми сервисами. Спрос на мобильный интернет в Куюках, Царево и Константиновке подтверждает статистика — за год интернет-трафик в этих населенных пунктах увеличился на 40%», — отмечает Тимур Фахрутдинов, технический руководитель МегаФона в Татарстане. Реклама. ПАО «МегаФон».