«Куюки – это ошибка»: что пошло не так с разрешениями на строительство в Татарстане

Камиль Садриев отметил, что мастер-планы развития территорий, над которыми сейчас трудится Институт пространственного планирования РТ, находятся еще на начальном этапе

Фото: oprt.tatarstan.ru

«В Куюках себя не совсем уютно чувствуешь»

С этого года на законодательном уровне передали муниципальные полномочия в сфере строительства республиканским властям. Работа по новой схеме вызвала разные проблемы. Здесь и нехватка профессиональных кадров, и трудности при оформлении документов на строительство, ввод жилья, и затянувшееся ожидание мастер-планов по развитию территорий, и многие другие.

«Мы уже свое слово сказали – закон приняли», – сказал на совещании зампредседателя Комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию Камиль Садриев.

Он отметил, что мастер-планы развития территорий, над которыми сейчас трудится Институт пространственного планирования РТ, находятся еще на начальном этапе. Чтобы все собравшиеся поняли, почему так важно их качественно проработать, он привел такой пример.

«В прошлом году на коллегии Минстроя Раис республики (Рустам Минниханов) сказал: “Куюки – это градостроительная ошибка”. Я, как депутат, бываю там, это мой 50-й округ. Там себя не совсем уютно чувствуешь», – сказал Садриев.

Он пояснил, что люди купили в многострадальной деревне участки и жилье по дешевке, «заплатив вместо 5 млн за квартиру в Казани 4 млн рублей». Раньше на этих землях были красивые поля, росли ягоды, а сегодня все застроено коттеджами.

Люди купили в многострадальной деревне Куюки участки и жилье по дешевке, «заплатив вместо 5 млн за квартиру в Казани 4 млн рублей» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Но ни воды, ни канализации – ничего нет. Народ звонит мне в общественную приемную партии “Единая Россия”: “Партия, куда вы смотрите?” Но что я должен говорить? Это бизнес: они купили землю, перевели ее правдами-неправдами в ИЖС. Это же поля, где росла пшеница. Наши дедушки на полях жилье не строили, они строили там, где родник», – рассуждал Садриев.

Подобные вопросы предстоит теперь регулировать Институту пространственного планирования РТ.

В качестве положительного примера спикер напомнил, как комплексно строился в 80-х годах микрорайон на улице Дубравной в Казани.

«Там все было: жилье, детсады, школа, поликлиника, даже почта со сберкассой. А что сегодня в Куюках? Лишь бы продать земельный участок», – заметил спикер.

Депутат заметил, что главным приоритетом при реализации всех программ в Татарстане являются жители региона. Поэтому важно при планировании жилищного строительства думать не только о том, как обеспечить людей жильем, но и о том, чтобы у них была работа, развитая социальная инфраструктура – детсады и школы.

Фарид Сафин (справа): «Жалуются не только строители, которые возводят жилье и производства, но и фермеры. Им сложно получить разрешения на строительство своих объектов, оформить их сдачу и приемку» Фото: oprt.tatarstan.ru

Минстрой РТ пожаловался на кадровый голод

С начала года в Общественную палату РТ поступило немало жалоб со стороны предпринимательского сообщества и строителей. Как сообщил член Общественной палаты РТ, председатель рабочей группы по предпринимательству Фарид Сафин, жалуются не только строители, которые возводят жилье и производства, но и фермеры. Им сложно получить разрешения на строительство своих объектов, оформить их сдачу и приемку.

Зампредседателя Общественной палаты РТ Мунир Гафиятуллин отметил, что в переходный период всегда возникают разные проблемы. Но если эту ситуацию «быстро не разрулить, то не начнется строительство многих объектов».

Начальник отдела взаимодействия с территориальными органами Минстроя РТ Айдар Ахметзянов сообщил, что с 1 января в Минстрой передано 12 услуг и полномочий по ряду направлений. Из них шесть теперь являются госуслугами, которые можно оформить в МФЦ, на портале госуслуг и на республиканском объединенном портале.

Для реализации новых задач министерством создано 67 территориальных органов в районах. Люди, которые были задействованы при реализации полномочий в органах местного самоуправления в градостроительной сфере, теперь перейдут на работу в территориальные органы министерства. В министерстве будет создан новый отдел, который будет контролировать их деятельность. Между тем существует проблема нехватки кадров.

«Из 67 специалистов, которые должны были перейти в министерство, 22 человек не хватает. Функции, которые должны были выполнять эти специалисты, ложились дополнительной нагрузкой на сотрудников районных администраций», – пояснил Ахметзянов.

Айдар Ахметзянов сообщил, что с 1 января в Минстрой передано 12 услуг и полномочий по ряду направлений Фото: oprt.tatarstan.ru

Он надеется, что все необходимые процедуры в связи с приемом новых сотрудников пройдут успешно и необходимый штат будет укомплектован в середине июня.

Но кадровый голод не единственная проблема. Участник встречи привел такую статистику.

«На 20 мая в министерство поступило 8,7 тыс. заявок, что на 30% больше, чем было до передачи полномочий. Из них мы рассмотрели около 3 тыс. заявлений. Есть определенные нюансы касательно разрешений на строительство. По 43 районам подано 568 заявлений на строительство, из них 502 мы отработали», – сказал он.

Ахметзянов сообщил, что Минстрой РТ тщательно подходит к проверке документов при подаче заявок на строительство. Специалисты выявляют немало проблем при рассмотрении проектов, отсутствие нужных документов.

«Это очень сильно влияет на процент отказа», – заметил Ахметзянов.

Вывод промпредприятий за пределы Казани и строительство коровников

Заместитель генерального директора Ассоциации предприятий и промышленников РТ Тимур Халиков поднял вопросы, которые, по его мнению, влияют на рейтинг инвестиционной привлекательности республики.

«С одной стороны, в СМИ много информации о том, как в ряде близлежащих районов Казани продолжаются попытки протолкнуть какую-то крупную застройку многоквартирного жилья. С другой стороны, у бизнеса есть определенные проблемы, которые хотелось бы, чтобы все-таки решались», – заметил он.

Тимур Халиков поднял вопросы, которые, по его мнению, влияют на рейтинг инвестиционной привлекательности республики Фото: oprt.tatarstan.ru

Говоря о работе над мастер-планами развития территорий, эксперт заострил внимание на экологии. Ведь в Казани с 2013 года используется концепция по выводу промышленных предприятий за пределы города.

«Один из критериев – категории выбросов, которые влияют на экологическую среду того или иного района. По каждому заводу были сделаны замеры. Там, где есть превышения, рассчитывалось, сколько стоит вывод объектов. А в текущей ситуации получается, что мы прирастаем этими заводами, в пределах Казани вводятся новые цеха», – констатировал Халиков.

Спикер добавил, что при составлении мастер-плана развития Казани и близлежащих районов «хорошей темой было бы то, чтобы новые цеха там не размещали».

Исполнительный директор Ассоциации фермеров и крестьянских подворий Татарстана Гульфира Ризаева поинтересовалась, как фермерам ускорить процесс получения необходимых документов при строительстве коровников.

«Допустим, фермер строит ферму на 50 голов. Ему нужно провести проектно-изыскательские работы, получить разрешение на строительство. Раньше районы это контролировали, фермер же не строит пятиэтажный дом. Хотелось бы узнать алгоритм получения документов для малых ферм», – сказала она.

Представитель Минстроя РТ в ответ сообщил, что буквально вчера в одном из районов республики было выдано сразу четыре разрешения на строительство коровников. Однако необходимый комплект документов регулируется федеральным законодательством и поблажек ни для кого нет.

Предприниматель Ирина Лукоянова рассказала о технических проблемах при подаче документов на федеральном сайте госуслуг. Она заметила, что для предпринимателя время – деньги, поэтому им хотелось бы упростить и ускорить сроки подачи и рассмотрения документов.

Роберт Закиров пояснил, что предпринимателей «душат» заказчики, они платят арендную плату и налоги и не могут долго ждать Фото: oprt.tatarstan.ru

«Капкан» для чиновников и конфетная фабрика в Эмиратах

Первый вице-президент Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса РТ, руководитель Департамента по противодействию коррупции Роберт Закиров поднял, как он считает, «более земные вопросы».

«В административном регламенте мы нашли ту лазейку для чиновников, через которую они могут отфутболивать принимаемые документы. Это чиновничий, коррупционный капкан. В чем его суть? Строитель сдал документы, ваш специалист посмотрел, дошел до первого формального нарушения. Дальше он не рассматривает весь пакет документов. Он отфутболил запрос, отписал и на этом успокоился. Документы ушли, время идет», – сообщил участник встречи.

Закиров пояснил, что предпринимателей «душат» заказчики, они платят арендную плату и налоги и не могут долго ждать. В результате предприниматель начинает искать ходы, как подлезть к этому специалисту, чтобы его подкупить и получить необходимые документы, отметил спикер.

«В вашем регламенте борьбы с этим капканом нет. Нужно обязать всех чиновников таким образом проверять документы, чтобы после первой же отправки у них больше не было права отправлять документы обратно на доработку», – сказал Закиров.

Он рекомендовал Минстрою Татарстана организовать в соцсетях специальные каналы для ответов на все возникающие вопросы и организации обратной связи, а Институту пространственного планирования РТ «быть поближе к народу», к примеру, проводить выездные приемы в районах. В качестве положительного примера спикер привел Эмираты.

«Там уже все распределено. Ты приезжаешь, выбираешь участок и говоришь: “На этом участке я строю фабрику по производству конфет”. Тебе участок выделен, коммуникации все подведены. Вкладывай свои деньги и начинай работать. Почему мы так не можем?» – задался вопросом Закиров.

По итогам обсуждения будут сформированы предложения, которые Общественная палата РТ представит в Минстрой РТ и в его подведомственное учреждение – Институт пространственного планирования для дальнейшей работы.