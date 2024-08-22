news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 22 августа 2024 11:10

«Кухня, музыка и сказки»: в Казани пройдет день Казахстана

Скопировать ссылку
«Кухня, музыка и сказки»: в Казани пройдет день Казахстана
Фото: организаторы мероприятия

27 августа в Казани пройдет день Казахстана. Праздник организуют в Национальной библиотеке РТ (ул. Пушкина, 86).

Как сообщают организаторы, в этот день откроется фотовыставка «Қазақстан. Көзқарас», гостям презентуют сборник «Казахских народных сказок» на татарском языке. Также посетители смогут послушать казахские музыкальные произведения, попробовать казахскую национальную кухню и поучаствовать в мастер-классе «Казахская этномузыка» с участием композитора, руководителя этно-группы «Алпар» Алмаза Асхадуллина.

Начнется мероприятие в 15:00 в конференц-зале. Вход по бесплатной регистрации.

#Казахстан #Казань #праздник
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100