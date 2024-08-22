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«Кухня, музыка и сказки»: в Казани пройдет день Казахстана
27 августа в Казани пройдет день Казахстана. Праздник организуют в Национальной библиотеке РТ (ул. Пушкина, 86).
Как сообщают организаторы, в этот день откроется фотовыставка «Қазақстан. Көзқарас», гостям презентуют сборник «Казахских народных сказок» на татарском языке. Также посетители смогут послушать казахские музыкальные произведения, попробовать казахскую национальную кухню и поучаствовать в мастер-классе «Казахская этномузыка» с участием композитора, руководителя этно-группы «Алпар» Алмаза Асхадуллина.
Начнется мероприятие в 15:00 в конференц-зале. Вход по бесплатной регистрации.
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