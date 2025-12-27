news_header_top
Общество 27 декабря 2025 20:55

Кухни народов мира, ароматные чаи: в Менделеевске прошел семейный гастрофестиваль

В Менделеевске запустили программу зимних развлечений «Тепловой эффект», которая объединяет спортивные и культурные события, а также народные праздники. Одним из первых мероприятий стал первый в истории района «Семейный гастрофестиваль по-менделеевски», прошедший сегодня.

«Изюминкой фестиваля стало приготовление блюд из локальных продуктов – тех, что есть именно в нашей местности. У нас растут уникальные травы, которые стали основой для ароматного чая. Это сегодня модное направление – лучшие шеф-повара стремятся использовать такие фишки. Кроме того, фестиваль показывает кухню разных народов, которые живут в нашем многонациональном районе, поэтому представлено много национальных блюд», – рассказал глава Менделеевского района Роберт Искандаров.

Проект стал одним из победителей и получил грант в рамках фестиваля «Зима в Татарстане» и «Курше». Голосование было народным – жители поддержали инициативу после победы одного из районных проектов.

Для гостей работали ярмарочные домики, проходили мастер-классы по украшению новогодних пряников и созданию новогодних игрушек. Большой интерес вызвали ретро-выставка и фотобудка в стилистике празднования Нового года в СССР.

В рамках программы также планируется провести фестивали 21 января в сквере «Дружба» и 7 февраля в сквере «Аммоний».

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.

