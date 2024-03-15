Кутилов: Выборы – это возможность продемонстрировать миру наш суверенитет и единство

Восьмые по счету выборы Президента России стартовали сегодня во всех регионах страны, в том числе и в Татарстане. Принимать участие в этом политическом событии важно для каждого гражданина, ведь таким образом мы можем продемонстрировать миру наш суверенитет и единство. Таким мнением в разговоре с корреспондентом «Татар-информа» поделился политтехнолог, гендиректор агентства «Теория Дарвина» Владимир Кутилов.

«Россия – демократическая страна, обладающая политическим, экономическим, культурным суверенитетом. Выборы, в том числе и выборы Президента, которые сегодня начались – это важнейшее событие в жизни государства. Оно ключевое для каждого гражданина. Важно принять участие в нем, чтобы показать и продемонстрировать всему миру наш суверенитет, единство, готовность защищать страну, быть вместе с главнокомандующим. Это важнейшие аспекты той мотивации, которая есть», - отметил собеседник агентства.

Кутилов также подчеркнул, что нынешние выборы Президента РФ станут важнейшими более чем за 20 лет ввиду сложной геополитической обстановки.

«Ну, и, конечно, выборы – это большой праздник, волеизъявление народа, демонстрация нашего единства, готовности напрямую поучаствовать в судьбе нашей страны», - заключил эксперт.

Напомним, 15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии. Также открылись 45 временных избирательных участков в больницах и санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Они могут проголосовать с 8 до 20 часов 15, 16 и 17 марта.

Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Отметим, что выборы Президента РФ продлятся с 15 по 17 марта включительно. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).