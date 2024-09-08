Кутилов: «Выборы — это возможность показать, как любишь свою республику и страну»

Прекрасное праздничное настроение и шикарная погода сопутствуют выборам в Татарстане. В республике сохраняется традиция голосовать всей семьей. Своим видением того, с чем она связана и почему важно приходить на выборы семьями, в эфире телемарафона «Всей семьей на выборы!» на телеканале ТНВ поделился генеральный директор Агентства маркетинговых коммуникаций «Теория Дарвина», политолог Владимир Кутилов.

«Сегодня мы имеем дело с такой ситуацией — очень консолидированного общества, которое сплотилось в ситуации внешнего напряжения и угрозы. И, конечно, в этой ситуации гораздо, ну, намного более важно то, как старшее поколение передает свои традиции младшим, — заявил гость студии. — Это возможность выйти с семьей в необычное событие, оказаться в нем, показать своим детям, своим родным, как ты любишь республику и страну. Это корень той самой традиции, прийти с семьей на праздник, побывать там, где ты не бываешь каждый день».

Владимир Кутилов рассказал, что сам еще пока не проголосовал, но в скором времени собирается это сделать. «Мы внимательно следим за тем, что происходит на избирательных участках. Сегодня огромное количество наблюдателей, 16 тыс.», — добавил он.

Поделился эксперт и своим пониманием успехов Татарстана.

«Я много езжу по стране. И, конечно, всегда льстит и греет душу то, как к Татарстану относятся в других регионах страны. Татарстан — это регион-лидер. У нас выстроено бережное отношение к той среде, в которой мы живем, к тому качеству жизни, которое создается властями в регионе. Это очень важно», — заключил Кутилов.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва стартовали 8 сентября в 7 часов утра. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.