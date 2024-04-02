Кустурица поблагодарил Путина за личную историческую справедливость

Президент России Владимир Путин провел встречу с сербским режиссером, актером и сценаристом Эмиром Кустурицей. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Собеседник главы государства рассказал о планах снять триптих по произведениям русских классиков или «3+1», если к ним будет добавлен фильм по книге Евгения Водолазкина «Лавр». Также он поблагодарил Президента России за «личную историческую справедливость, которая у нас, славян, была всегда».

По мнению Кустурицы, противостояние на Украине напоминает происходившее в Хорватии, когда бандеровцы выгнали 230 тысяч сербов. «Я думаю, что эта аналогия очень важна для всех», – подчеркнул он.