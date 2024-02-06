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Кусок потолка обрушился на выходе со станции метро «Площадь Тукая» в Казани
На выходе со станции метро «Площадь Тукая» обрушилось несколько потолочных плит.
Плиты упали и разбились об ступени вблизи автомата Coffee to go, напротив находится вход в ТЦ «Республика».
Как сообщили «Татар-информу» в Метроэлектротрансе, этот участок относится к торговому центру. На месте уже работают ремонтники из ТЦ, которые занимаются устранением проблемы. В самом же метро все в полном порядке.
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