Кусок потолка обрушился на выходе со станции метро «Площадь Тукая» в Казани

На выходе со станции метро «Площадь Тукая» обрушилось несколько потолочных плит.

Плиты упали и разбились об ступени вблизи автомата Coffee to go, напротив находится вход в ТЦ «Республика».

Фото: © Татмедиа

Как сообщили «Татар-информу» в Метроэлектротрансе, этот участок относится к торговому центру. На месте уже работают ремонтники из ТЦ, которые занимаются устранением проблемы. В самом же метро все в полном порядке.