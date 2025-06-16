«Кусочек солнца, который должен дойти до людей»: в Казани открылась выставка Валиуллина

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В галерее «Хазинэ» Музея ИЗО Татарстана открылась выставка «Сказанием встаёт Казань…». Автор работ – народный художник Татарстана, лауреат премии имени Тукая Фарит Валиуллин, известный сериями исторических «портретов» Казани и Татарстана, рассказывающих о татарах и их духовном наследии.

Не приурочив к каким-либо датам, художник представил в Казанском Кремле около 30 своих картин как ретроспективу своего творчества.

Фарит Валиуллин – один из соавторов отделки купола мечети Кул-Шариф, так что выставка в галерее на территории казанской крепости для него особенно символична. Картины художника дополняет керамика в народной стилистике нескольких мастеров из фондов Музея ИЗО Татарстана.

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

Некоторые виды Казани и Болгар – будто картины-схемы древних городов, иные вполне реалистичны и еще будоражат воспоминаниями совсем недавнего прошлого. К ним относится написанная в 2019 году работа «Последние жильцы Мергасовского дома». Сам в этом легендарном доме не жил, рассказал журналисту «Татар-информа» Фарит Валиуллин, но не смог равнодушно пройти мимо, когда увидел, как его покидали расселенные жители. Сделал этюд, потом в мастерской проработал картину.

«Я постоянно ходил мимо этого дома, потому что у меня мастерская на Большой Красной. И однажды проходил мимо в тот момент, когда жильцы уезжали. Этот момент мне так запомнился – это как душа, которая выходила из этого дома. Меня это потрясло. Женщины, бабушки обнимаются… Они потом уже могут никогда не увидеться… Душа этого дома уходила с этими жильцами», – поделился наблюдением Валиуллин.

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

Посетители выставки увидят и несколько посвящений современникам. Например, портреты оперной певицы Лидии Ахметовой – заслуженной артистки России, народной артистки Татарстана и Гульзады Сафиуллиной – народной артистки Татарстана. И «Первую весну», где малюткой у мамы на руках изображена внучка художника.

Живет художник сейчас в Зеленодольске, до этого после окончания Института имени Сурикова много лет жил и работал в Нижнекамске. Однако признанием в любви к Казани назвала его выставку заместитель директора по научному обеспечению и издательской деятельности Музея ИЗО Татарстана Дина Хисамова. Именно тысячелетняя столица Татарстана, подчеркнула она, является для Фарита Валиуллина источником вдохновения, а сам художник еще и активный общественник, преподаватель, член различных советов и комиссий.

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

«Его многогранная деятельность находит отсвет в этих потрясающих работах, в которых я вижу абсолютное сияние. Они источают добро, свет», – сказала Хисамова.

Сам Фарит Валиуллин, обращаясь к гостям вернисажа, пожелал, чтобы они почувствовали атмосферу и кусочек солнца в его молитвах, который должен дойти до людей.

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

Выставку Фарита Валиуллина «Сказанием встаёт Казань…» можно посетить до 6 июля.