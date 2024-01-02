Кусочек счастья Санкт-Петербурга: где поесть, что посмотреть и привезти домой

Что такое новая туристическая география Санкт-Петербурга? Это турпродукт, который будет интересен новичкам и искушенным путешественникам

Фото: © Александр Марченко

Новая туристская география Санкт-Петербурга: «Катакомбы Петрикирхе»

Оказывается, даже трех дней достаточно, чтобы сложилось впечатление о громадном городе – втором по численности населения в России. Предновогодний Санкт-Петербург показал региональным и столичным журналистам городской Комитет по развитию туризма.

«Мы начинаем наше путешествие в очень интересном месте: слева – канал Грибоедова. Это место, которое мы называем «Петербург Достоевского». Все герои «Преступления и наказания» жили в окружающих нас домах. Вот проехали дом Сонечки Мармеладовой, зеленое здание Казанской полицейской части, там Порфирий Петрович, следователь, допрашивал Раскольникова», – рассказывает экскурсовод.

Что такое новая туристическая география Санкт-Петербурга? Это турпродукт, который будет интересен новичкам и искушенным путешественникам. Маршрут привлекателен для активных людей, которые уже подустали от классики и хотят представить себе город новым, живым, развивающимся. Проект существует более двух лет.

Первой точкой маршрута стал дом Лютеранской церкви святого Петра на Невском проспекте Фото: © Александр Марченко

Наш маршрут проходил так: Набережная канала Грибоедова — Невский проспект (Новогодняя ярмарка, Петрикирхе) — Казанская улица — Вознесенский проспект (Никольские ряды, объект Новой туристической географии Санкт-Петербурга) — Коломна — Благовещенский мост — Севкабель (объект Новой туристической географии Санкт-Петербурга) — Большой проспект Васильевского острова — Петроградская сторона — Набережная реки Карповки — Ленполиграфмаш (объект Новой туристической географии Санкт-Петербурга).

В настоящее время в Евангелическо-Лютеранской церкви проходят богослужения Фото: © Александр Марченко

Первой точкой маршрута стал дом Лютеранской церкви святого Петра на Невском проспекте. Здание построил архитектор Александр Брюллов на том месте, где стояла первая лютеранская церковь города, возведенная в самом начале XVIII века. Сейчас это крупнейшая лютеранская церковь в России. Судьба здания тесно переплетается с известными историческими событиями. Трагическим переломом в истории церкви св. Петра стала революция 1917 года. Тогда многие прихожане покинули Россию, а здание церкви и вся ее недвижимость были национализированы. Орган фирмы «Валькер» был разобран и утрачен. В советские годы здесь находились склады, а в 1962 году открылся 25-метровый бассейн. Здание было возвращено Евангелическо-Лютеранской церкви в 1993 году, а Петрикирхе стала кафедральным собором.

В настоящее время здесь проходят богослужения. Интересно, что в здании сохранились витражи, которые реставрируются в Эрмитаже, а также фрагменты декора Максимилиана Месмахера, реставрация под руководством которого проходила в 1895-1897 годы. Современные «Катакомбы Петрикирхе» – подвальное помещение и пространство вокруг чаши бывшего бассейна – используется для проведения выставок, инсталляций и спектаклей.

Севкабель Порт на окраине Васильевского острова Фото: © Александр Марченко

Севкабель и Ленполиграфмаш

Еще одной новой точкой притяжения туристов стал Севкабель Порт на окраине Васильевского острова. Это новое общественное пространство в историческом месте.

«Здесь раньше располагался кабельный цех, где в советское время делали толстенные, невероятно мощные кабели. Их наматывали на катушки, а катушки из этого цеха скатывали на швартующийся корабль», – говорит экскурсовод.

Нам удалось побывать на выставке панк-культуры «Король и Шут» и сделать панорамные фото на берегу Финского залива Фото: © Александр Марченко

Сейчас в помещении бывшего завода находятся помещения общепита, магазины и творческие площадки. К примеру, здесь проходили выставки ретроавтомобилей, мотоциклов, «Балабанов» и другие. Нам удалось побывать на выставке панк-культуры «Король и Шут» и сделать панорамные фото на берегу Финского залива.

Окончательной точкой маршрута стал Ленполиграфмаш Фото: © Александр Марченко

Окончательной точкой маршрута стал Ленполиграфмаш, судьба которого связана с историей становления и развития полиграфического машиностроения. Все началось в 1890 году с появления механических мастерских, а впоследствии завода инженера-технолога Ивана Семенова. В разные годы здесь производилось оборудование для табачного производства, военная продукция, трикотажное и вязальное оборудование, полиграфические станки, на которых печатались советские газеты. Сейчас в здании разместились технопарк, кафе и рестораны, пространство для стартапов «Точка кипения».

В разные годы здесь производилось оборудование для табачного производства, военная продукция, трикотажное и вязальное оборудование Фото: © Александр Марченко

BourgeoisBohemians: «Важно, чтобы еда рождала визуальные впечатления»

Перед уставшими и проголодавшимися путешественниками готовы распахнуть двери многочисленные заведения общепита. В нашем обзоре пойдет речь о ресторанах. Начнем с BoBo. Это авторский ресторан братьев Гребенщиковых – шеф-повара Артема и шеф-кондитера Алексея в аккомпанементе вин от небольших хозяйств, подобранных сомелье Валерием Цирдава. Меню A La Carte состоит из четырех разделов, которые выстроены в порядке нарастания интенсивности вкуса. Каждый день здесь сервируется специальный сет.

Еда в BoBo преподносится как предмет искусства, она рождает яркие, незабываемые образы и впечатления Фото: © Александр Марченко

Нам на обед подавали морской гребешок с огурцом и икрой из сельди, тартар из лосося с малосольным огурцом и жемчугом из авокадо. На горячее – северный палтус с сельдереем или томленый бычок с белыми грибами – на выбор. Еда здесь преподносится как предмет искусства, она рождает яркие, незабываемые образы и впечатления.

Представление начинается с подачи бездрожжевого хлеба, сделанного на закваске по восстановленной рецептуре, славящейся высоким качеством еще во времена Советского Союза. В сочетании с теплым и ароматным хлебом с хрустящей корочкой, только что из печи, и солью, подается густое масло, приготовленное в ресторане. Завершается театральное действо дегустацией изысканных десертов.

Артем Гребенщиков – один из самых титулованных шефов Петербурга. По его словам, заведение не вкладывается в рекламу. Вопреки этому факту, ресторан и его владельцев преследует слава. Это любимое место эстетов, гурманов и снобов.

Артем Гребенщиков – один из самых титулованных шефов Петербурга Фото: © Александр Марченко

«Мы открывали проект для себя, чтобы реализовать главную потребность – в творчестве, заниматься тем, что любишь. Когда ты очень любишь свое дело, скучно работать в обычном ресторане, лепить котлеты, делать пиццу. Мы никогда не ставили для себя сверхкоммерческих конструкций. И очень приятно, что наша работа находит отклик у гостей. Сюда приходят ценители искусства, кино, любители театров и книг. Ведь важно не только вкусно поесть, но и интересно поесть, что-то узнать, развиться», – говорит Гребенщиков-старший.

В понедельник днем в заведении масса гостей – кто-то проводит деловые переговоры, за соседними столиками приятельницы обсуждают светские новости, сидит влюбленная пара, за столиком у окна молодая семья с малышом обедает с друзьями…

По замыслу шеф-повара, кухня всегда должна быть понятная, осмысленная, удивлять и рождать эмоции. В отличие от масс-маркета, она не похожа на фильм с предсказуемой концовкой.

По замыслу шеф-повара, кухня всегда должна быть понятная, осмысленная, удивлять и рождать эмоции Фото: © Александр Марченко

«Мое любимое амплуа – создавать вкусы, концептуально подходить к еде, показывать витиеватости. Важно, чтобы еда была не просто вкусной, чтобы она рождала визуальные впечатления», – поясняет Артем.

Он, помимо работы на кухне, является тренером национальной сборной WorldSkills, выигрывал чемпионаты Европы и мира. Титулованный шеф-повар готовит молодые кадры для отрасли на базе колледжа.

«Важно не просто быть художником, который творит, а иметь фундамент, учить процессам приготовления еды, поварской культуры», – отмечает Артем.

Артем Гребенщиков: «Мне безумно нравится то, чем мы занимаемся. Я ухожу домой, и у меня крылья за спиной» Фото: © Александр Марченко

Посетители заведения часто видят его в зале. Повар лично общается с гостями, рассказывает про приготовленные блюда и узнает о том, какое они произвели впечатление. По словам маэстро, его блюда на 80% состоят из классики и на 20% – из креатива. Сезонные продукты ресторан закупает у фермеров. В меню используются кухни разных регионов, поэтому здесь можно отведать татарскую утку или карачаевскую баранину.

«Мне безумно нравится то, чем мы занимаемся. Я ухожу домой, и у меня крылья за спиной», – говорит Артем Гребенщиков.

Интересно, что дома шеф-повару готовит супруга. И, по его словам, делает это весьма неплохо.

Сегодня в сети «Счастье» пять ресторанов, четыре из них в Санкт-Петербурге и один – в Москве Фото: © Александр Марченко

«Счастье» на Исаакиевской: «Собраться с друзьями, чтобы вкусно поесть и пообщаться»

Директор по маркетингу ресторана «Счастье» на Исаакиевской Татьяна рассказала, что первое заведение сети было открыто в 2008 году на ул. Рубинштейна. Сегодня в сети пять ресторанов, четыре из них в Санкт-Петербурге и один – в Москве, а также создана шоколадная фабрика по производству пралине.

«Идея родилась просто: мы хотели открыть место, где можно собираться с друзьями, вкусно есть, проводить время, общаться. Наша кухня – домашняя. Это гастрономические твисты и классические блюда, созданные с авторским подходом шефа Олега Азимова», – говорит Татьяна.

«Наша кухня – домашняя. Это гастрономические твисты и классические блюда, созданные с авторским подходом шефа Олега Азимова» Фото: © Александр Марченко

При приготовлении всех блюд, включая хлеб и десерты, не используются полуфабрикаты, все – собственного производства. За баром Саша Обрезкова смешивает классику и современные коктейльные твисты, а шеф-сомелье Натали Карпова тщательно отбирает каждый экземпляр винной карты. Шеф-кондитер Фаина Толстая создает авторские десерты.

«Мы ценим все натуральное и не используем усилители вкуса, только природные красители. Поэтому наши десерты натурального, съедобного цвета», – поясняет Татьяна..

При приготовлении всех блюд, включая хлеб и десерты, не используются полуфабрикаты, все – собственного производства Фото: © Александр Марченко

В интерьере заведения тоже все натуральное – латунь, мрамор. Здесь есть своя фишка – «Почта счастья». Посетители ресторанов могут отправить черно-белую открытку в ретро-стиле родным и близким. В заведении царит особенная атмосфера: нарядные гости, бодрая музыка, великолепная панорама Исаакиевского собора. Не оставляет равнодушными и логотип – милые ангелочки.

Гостям заведение предлагает завтраки и бранчи, сезонное и детское меню, напитки и сладости. К примеру, в сезонное меню входит печеная тыква со страчателлой, тартар из говядины, говядина пастрами на домашней пите и другие блюда.

Любителям с утра вкусно покушать заведение Charlie предлагает более 40 позиций Фото: © Александр Марченко

Завтраки с игристым в Charlie и съедобные камни в Minerals

Нежнейшее блюдо – драники с говяжьем мозгом, оленину из Якутии с морковным пюре, утиную ножку из Подмосковья или мурманского лосося можно отведать в ресторане Charlie. В кафе Юрия Манчука на завтраках с игристым большой выбор каш и, конечно, легендарные сырники. Любителям с утра вкусно покушать заведение предлагает более 40 позиций. Здесь работает семейный дуэт, винная карта создана бренд-сомелье Ириной Манчук.

«Мы находимся на Набережной канала Грибоедова, в известных местах Достоевского, где, по слухам, Раскольников топил свой топорик с мостика», – рассказывает Юрий Манчук.

В кафе Юрия Манчука на завтраках с игристым большой выбор каш и, конечно, легендарные сырники Фото: © Александр Марченко

Безусловными хитами заведения считаются «Жемчужная перловка» – любимая каша Петра, которая вымачивается 16 часов и подается с говяжьей щечкой, а также «Ложная килька в томате» из пшенички с томатным соусом на основе тунца.

В ресторане Minerals на Невском проспекте вам предложат вкусить «минералы», собранные по всей России. Шеф-повар Егор Никонов рассказал, как находит в регионах уникальные продукты и выражает их в меню.

В ресторане Minerals на Невском проспекте вам предложат вкусить «минералы», собранные по всей России Фото: © Александр Марченко

«Мы проводили работы по поиску старых забытых рецептов, часть из них вошла в специальный проект «12 региональных завтраков», а часть – в наше меню. Это вечный поиск природных богатств России», – говорит он.

В качестве примера шеф-повар представил дегустационный сет «Девять курсов – от Калининграда до Камчатки». Это своеобразное путешествие по гастрономической карте нашей страны, с озерами Карелии, лесами Сибири, гостеприимством Казани и прозрачным льдом Байкала. Из каждого региона взят самый знаковый продукт. В меню есть даже кедровая каша, рецепт которой был найден у охотников. В ходе непринужденной беседы Егор Никонов раскрыл секрет приготовления блюда «Белый камень» из этого сета.

В ходе непринужденной беседы Егор Никонов раскрыл секрет приготовления блюда «Белый камень» из этого сета Фото: © Александр Марченко

«Оказывается, в Ростове все туристы пишут о том, что там лучшие щучьи пельмени. Ростов славится белокаменной архитектурой, там построено большое количество церквей. Заходя на склад посуды, ты находишь белую матовую тарелку, делаешь к ней ажурный чир. Далее делаешь белое тесто и нежнейший щучий фарш», – говорит шеф-повар.

Сладкоежки не смогут устоять перед десертами-минералами, которые, как произведения искусства, поначалу даже страшно есть Фото: © Александр Марченко

Сладкоежки не смогут устоять перед десертами-минералами, которые, как произведения искусства, поначалу даже страшно есть. К примеру, «Черный мрамор» – шоколадный бисквит с ромом, с муссом из горького шоколада, нежной сливочно-банановой начинкой и свежим бананом. А еще можно попробовать на вкус «Оникс», «Чароит», «Кварц», «Белый мрамор».

Фаршированная перепелка Александра Богданова и коктейль-шоу в AliceGarden

Обладатель Гран-при «Петербургский завтрак», бренд-шеф ресторанов Claret Café и Marius Александр Богданов рассказал, как готовил легендарное блюдо из голубя на конкурсе. По его данным, раньше подобные блюда подавались при царском дворе. Также шеф-повар представил четыре блюда из рецептурной книги Игнатия Радецкого. Это ленинградские пышки, салат из тунца со свежими овощами, фаршированная перепелка и бланманже на десерт. Секреты приготовления перепелки шеф-повар раскрыл на мастер-классе.

Александр Богданов рассказал, как готовил легендарное блюдо из голубя на конкурсе Фото: © Александр Марченко

«Перед вами перепелка – самое традиционное блюдо петербургской кухни. Готовили ее по-разному – фаршировали, жарили и заворачивали в листья. Мы сделали фаршированную, с добавлением спаржи, фисташки и сыровяленой колбасы. Подаем все это с пюре из топинамбура, копченой морковью, зеленым мятным горошком и соусом велюте», – рассказал Богданов.

«Перед вами перепелка - самое традиционное блюдо петербургской кухни» Фото: © Александр Марченко

Александр также поведал о новом гастрономическом произведении – «Сказочном сете», в котором блюда шефа являются продолжением сказки собственного сочинения. Здесь он и автор, и шеф, и режиссер, и исполнитель главной роли. Новый продукт уже нашел отклик у гостей.

Заключительным аккордом нашего короткого трехдневного путешествия стало знакомство с кухней и баром AliceGarden. Это ресторан классической средиземноморской кухни у Казанского собора. Шеф-повар Андрей Сютин работает здесь несколько месяцев, но уже успел ввести ряд новаций. В частности, исключил из меню блюда азиатской кухни.

Андрей Сютин: «Мы начали делать пасту сами, делаем равиоли, фреску. Дальше будет еще больше морепродуктов» Фото: © Александр Марченко

«В ближайшую неделю у нас изменится полностью раздел «Пасты». Мы начали делать пасту сами, делаем равиоли, фреску. Дальше будет еще больше морепродуктов», – сообщил Сютин.

В меню можно найти карпаччо из стейка рибай, индонезийского осьминога, рыбный суп с морепродуктами, равиоли с креветками и рикоттой, филе мурманского лосося с молодой спаржей и многое другое. За ужином шеф-повар рассказал, как в декабре впервые побывал в Казани, сходил в Музей чак-чака и попробовал конину.

В меню можно найти карпаччо из стейка рибай, индонезийского осьминога, рыбный суп с морепродуктами, равиоли с креветками и рикоттой, филе мурманского лосося с молодой спаржей и многое другое Фото: © Александр Марченко

«Попробовал в первый раз конину, купил огромное количество колбас. Я бы с удовольствием это все использовал на тематических ужинах», – поделился планами собеседник.

Ресторан оформлен как петербургский «тайный сад». Эксклюзив заведения — марокканские премиальные устрицы балюже, которые привозят в Петербург по специальному заказу. Каждый экземпляр отбирают вручную и маркируют особым штампом, подтверждающим качество продукта. Барная карта заведения подобна шкатулке с сюрпризами. Шеф-бармен Анатолий Соколов и его команда выстраивают вокруг подачи напитков захватывающее действо: к вашему столу прибывает единственная в городе мобильная барная стойка и начинается шоу.

Барная карта заведения подобна шкатулке с сюрпризами Фото: © Александр Марченко

Главные герои коллекции авторских коктейлей — легендарные личности от античного правителя Нерона и выдающегося химика Луи Майяра до императора Наполеона Бонапарта и героя мифов Икара.

Магия творится прямо на глазах у зрителей: к примеру, характер Нерона раскрывается через образы дыма и огня. В основе коктейля с нотами чернослива и сладкими оттенками вишни и вишневой косточки копченый на торфе чай Лапсанг Сушонг, а чтобы гость смог посмаковать напиток не только на вкус, но и посредством обоняния, зрения и слуха, ингредиенты дополнительно коптят прямо у стола на ольховой щепе. Также можно попробовать «Малиновый клуб», «Икар» и другие коктейли.

Фото: © Александр Марченко

Петербург спорит с Казанью за звание гастрономической столицы

Стоит отметить, что Казань и Санкт-Петербург являются точкой притяжения любителей гастротуризма и продолжают дискуссию на эту тему.

«Город с признанной гастрономией – Казань, а мы – кулинарная столица. Но у нас продолжаются дискуссии с коллегами из Татарстана: Казань – гастрономическая столица страны, а мы – гастрономическая столица, признанная во всем мире», – рассказала зампредседателя Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Нана Гвичия.

Нана Гвичия отметила, что Татарстан одним из первых смог использовать локальные блюда, которые характеризуют татарскую культуру, и сделать так, чтобы туристам было «вкусно и запоминающе» Фото: © Александр Марченко

Спикер отметила, что Татарстан одним из первых смог использовать локальные блюда, которые характеризуют татарскую культуру, и сделать так, чтобы туристам было «вкусно и запоминающе».

«А это очень сложно, потому что мы – многонациональная страна, где есть не только локальные продукты, но и локальные блюда, которые не всегда воспринимались раньше, как возможные для употребления. Не все едят конину или еще что-то», – заметила Гвичия. По ее словам, Татарстан был одним из первых, кто смог эту историю красиво преподнести туристам, и стал гастрономическим направлением.

«Мне кажется, что у нас такая достойная, здоровая конкуренция с любовью и уважением друг к другу», – добавила Нана Гвичия.

Спикер также заметила, что Санкт-Петербург – особенный город, где появилась особая культура шеф-повара высокой кухни. Здесь шеф-повара не просто открывают рестораны, а становятся «их лицом».

«Нам всегда хотелось заявить об этом во всем мире. Мы готовились с 2021 года, объединяли свои усилия и вошли в сеть креативных городов ЮНЕСКО именно по организации гастрономии. Согласно проведенным исследованиям, 30% трат туристов приходится именно на общепит», – пояснила Гвичия.

Она рассказала о культуре еды в Санкт-Петербурге. На сегодняшний день мегаполис занимает лидирующее место по гастрономическому направлению для туристов.

«Поэтому у нас такое разделение – высокая кухня, доступная кухня и, конечно, кухня, которая имеет непосредственное отношение к истории Петербурга с локальными рецептами», – сообщила зампредседателя Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.

На зимние каникулы приедут гости из регионов России и зарубежных стран

Помимо внутреннего потока туристов Санкт-Петербург ждет на новогодние каникулы представителей нескольких зарубежных стран. В целом за год город посетит более 9 млн туристов, рассказала Нана Гвичия.

«У нас очень развит внутренний туризм. Петербург – один из тех городов, который в числе первых восстановил туристский поток. В этом году ждем около 9 млн туристов. В 2019 году у нас была половина иностранцев, половина – россиян. На предстоящие новогодние праздники в основном ожидаются внутренние туристы – из Московской области, Краснодарского края, других регионов России», – сказала она, отвечая на вопрос «Татар-информа».

Санкт-Петербург ждет на новогодние каникулы представителей нескольких зарубежных стран. В целом за год город посетит более 9 млн туристов Фото: © Александр Марченко

Спикер добавила, что после восстановления электронной визы с 1 августа 2023 года можно отследить небольшой поток европейцев.

«Понятно, что это будет небольшой поток, но все равно мы ожидаем хотя бы какое-то количество европейских туристов. К нам ездят туристы из Эмиратов, Ирана, Саудовской Аравии. Мы предполагаем, что новогодняя история будет с присутствием иностранцев. Бум туристов ожидаем к лету», – подчеркнула Гвичия.

По данным спикера, прогнозируемый рост загрузки средств размещения на предстоящие праздники составит более 15% по сравнению с предыдущим годом. Некоторые отели сообщают о загрузке до 80-90%. И это хороший показатель, с учетом высокой внутренней конкуренции, считает Гвичия.

«Сохранить высокую загрузку для отелей – очень хороший показатель, потому что сейчас есть из чего выбирать. Если раньше ехали только в Москву, Питер и Казань, то сейчас появились новые региональные продукты, которые позволяют путешествовать не только по «Золотому кольцу России», как это было раньше принято на Новый год», – заметила зампредседателя Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.

После восстановления электронной визы с 1 августа 2023 года можно отследить небольшой поток европейцев Фото: © Александр Марченко

В то же время сами жители города на Неве на выходные и праздники стараются по возможности путешествовать, выезжают за пределы Петербурга.

Стоит отметить, что в допандемийном 2019 году город посетило более 10,4 млн туристов. С 2021 года здесь оживает небольшой турпоток из зарубежья. В топ-пять стран прибытия иностранцев по итогам девяти месяцев этого года вошли КНР, Иран, Турция, Индия и ОАЭ.

Из любой поездки хочется привезти домой что-то особенное, чтобы порадовать родных и близких. Это может быть зимняя коллекция оригинальных шоколадных вкусов из бутика «Счастье» Фото: © Александр Марченко

Шоколадные конфеты с перцем, аромат пышки и ретро-игрушки ручной работы

Конечно, из любой поездки хочется привезти домой что-то особенное, чтобы порадовать родных и близких. Это может быть зимняя коллекция оригинальных шоколадных вкусов из бутика «Счастье», в которую входят весьма необычные сочетания. К примеру, горький шоколад с манго, кокосом и перцем Ява. Конфеты в упаковке в виде одно- и двухъярусных музыкальных шкатулок с архитектурным ансамблем Санкт-Петербурга не оставят равнодушными ни взрослых, ни детей. В основную коллекцию бренда входит 14 разных вкусов. Кроме того, есть четыре сезонные коллекции. Изысканности такому презенту придаст специальный нож для пралине. А подзабытый вкус детства напомнят сливочно-карамельные ириски.

«Нам хотелось чем-то удивить и показалось, что счастье Петербурга заключается в архитектуре, которая является лицом нашего города. Первая шкатулка была классической. В ней были представлены такие доминанты, как Исаакиевский собор, Петропавловка, Эрмитаж, наши театры. Со временем мы постарались совместить все это с проектом «Новая туристская география». Вторая шкатулка вышла с ее объектами, которые становятся новыми символами Санкт-Петербурга», – говорит Нана Гвичия.

Из поездки можно привезти елочную игрушку ручной работы из ресторана Юрия Манчука Фото: © Александр Марченко

А еще из поездки можно привезти елочную игрушку ручной работы из ресторана Юрия Манчука. С этого года к семейному бизнесу супружеской пары удачно подключилась мама шеф-повара Елена Валентиновна, которая мастерит оригинальных сказочных персонажей из ваты – Щелкунчика, Петушка, Лису и Колобка в ретро-стиле. Кроме того, Гильдия парфюмеров создала линию запахов Петербурга, среди которых ароматы пышки и мороженого.

Гостям новогоднего Петербурга обязательно нужно побывать хотя бы на одной праздничной ярмарке Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Гостям новогоднего Петербурга обязательно нужно побывать хотя бы на одной праздничной ярмарке. К примеру, в «Пассаже» на Невском проспекте, в центральной галерее. Праздничное настроение создают витрины с балеринами, игрушечными елочками, белочками и щелкунчиками, есть декорации и фотозоны. Здесь можно купить бижутерию, елочные украшения, посуду, сувениры и сладости. А неподалеку на улице проходит еще одна рождественская ярмарка. Ассортимент здесь примерно тот же. Помимо разных сувениров покупателям предлагаются мед и теплая вязаная одежда с новогодней символикой.