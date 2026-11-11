Кушнер рассказал, о чем собирается говорить с Путиным

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Спецпосланник Президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа – бизнесмен Джаред Кушнер намерены завтра, 12 ноября, обсудить в ходе визита в Москву с Президентом России Владимиром Путиным предложения, согласованные с представителями Украины и Европейского Союза. Об этом на своей странице в социальной сети X (прежде Twitter) рассказал сам Джаред Кушнер.

«В тесной координации с Украиной и нашими европейскими партнерами мы согласовали предложения, которые обсудим с Президентом Путиным завтра в Москве <...>», – сообщил зять Трампа, уточнив, что после этого спецпредставители Президента США проведут консультации с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Сегодня мы достигли важного гуманитарного прорыва: Украина и Россия в принципе договорились о проведении крупнейшего за время войны обмена пленными. Это позволит воссоединить семьи, укрепить доверие и создать импульс движению к миру», – подчеркнул Кушнер.

Сами трехсторонние переговоры в Абу-Даби спецпосланник и родственник Трампа охарактеризовал как «серьезные, подробные и откровенные». «Обе страны представили конкретные идеи по сокращению разногласий и поиску пути к завершению войны. <...> Мы полны решимости положить конец этой ужасной войне», – заверил он.

Ранее помощник Президента РФ Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию, заявил, что встреча в ОАЭ приблизила Киев и Москву к заключению мира, но от действий всех участников процесса зависит очень многое. Он также рассказал, что центральной темой консультаций стало обсуждение будущей архитектуры безопасности в Европе после завершения вооруженного противостояния, и анонсировал большой обмен пленными.

Позднее первый заместитель начальника Управления информации Генерального штаба ВС РФ Александр Зорин в комментарии информационной системе «Вести» уточнил, что обмен пленными может состояться в ближайшие две-три недели. «В прошлом году самый масштабный был в тысячу человек. От этого и будем танцевать», – сказал он.

Договоренность об обмене пленными по формуле «1000 на 1000» была достигнута на переговорах в Стамбуле в мае 2025 года. Сам процесс занял несколько дней. Последний раз Москва и Киев проводили обмен пленными 23 октября текущего года, передав друг другу по 270 военнослужащих.

Трехсторонние консультации в Абу-Даби проходили 10 и 11 ноября. В первый день переговоры продлились 4,5 часа с 40-минутным перерывом, во второй – чуть менее двух часов. Российская и украинская делегации общались на русском языке. Первую из них возглавлял Владимир Мединский, вторую – руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров (бывший министр обороны Украины).

Соединенные Штаты на встрече представляли Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и командующий Европейским командованием ВС США, главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич. На момент начала разговора за столом переговоров также присутствовал министр иностранных дел ОАЭ Абдалла бен Заид аль-Нахайян.