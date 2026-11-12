Кушнер анонсировал новый раунд переговоров по Украине на следующей неделе
Новый раунд многосторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине может состояться на следующей неделе. Об этом заявил спецпредставитель президента США Джаред Кушнер в эфире ИС «Вести».
По его словам, на встрече в Кремле с Президентом России Владимиром Путиным американская сторона подробно обсудила все вопросы, которые могут повлиять на дальнейший переговорный процесс.
«Я думаю, что мы в деталях обсудили все темы, и я думаю, что это повлияет на многосторонние переговоры на следующей неделе, а также на разговор, который у нас состоится с… (Владимиром) Зеленским», – заявил Кушнер.
Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву в четверг утром после участия в трехсторонних переговорах России, США и Украины в Абу-Даби.
После встречи с Владимиром Путиным американские представители направились в Дублин, где запланирована встреча с Владимиром Зеленским.