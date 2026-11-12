news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Политика 12 ноября 2026 20:58

Кушнер анонсировал новый раунд переговоров по Украине на следующей неделе

Читайте нас в

Новый раунд многосторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине может состояться на следующей неделе. Об этом заявил спецпредставитель президента США Джаред Кушнер в эфире ИС «Вести».

По его словам, на встрече в Кремле с Президентом России Владимиром Путиным американская сторона подробно обсудила все вопросы, которые могут повлиять на дальнейший переговорный процесс.

«Я думаю, что мы в деталях обсудили все темы, и я думаю, что это повлияет на многосторонние переговоры на следующей неделе, а также на разговор, который у нас состоится с… (Владимиром) Зеленским», – заявил Кушнер.

Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву в четверг утром после участия в трехсторонних переговорах России, США и Украины в Абу-Даби.

После встречи с Владимиром Путиным американские представители направились в Дублин, где запланирована встреча с Владимиром Зеленским.

#переговоры России и США #переговоры России и Украины
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

Депутат Кавшар рассказала, в каких случаях происходит выплата 13-й зарплаты

12 ноября 2026
Снежный покров ляжет в Татарстане к началу декабря – синоптик

Снежный покров ляжет в Татарстане к началу декабря – синоптик

12 ноября 2026
Новости партнеров