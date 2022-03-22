Кущенко прокомментировал исключение российских клубов из Евролиги

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко отреагировал на решение Евролиги дисквалифицировать ЦСКА, «Зенит» и УНИКС.

Он резонно квалифицировал решение Евролиги как неспортивное.

«Решение читалось, но все это похоже на вещи, которые совершенно не относятся к спорту, конкретно к баскетболу. Никаких правовых норм и юридических вещей это не несет. Даже не знаю, как дипломатичнее выразиться, но лишать баскетбола такое количество зрителей — это точно неспортивное решение. В декларации не говорится про следующий сезон. Понятно, что будет длительное решение», — цитирует его слова Metaratings.

Нынешний сезон для наших команд, которые выступали на европейской арене, Кущенко назвал уникальным.

«Как к этому относиться, как формировать команды, если вдруг Евролига допустит клубы в середине лета, ведь формировать их надо после окончания сезона. Пока все это выглядит, мягко скажем, непонятно. Но под этот сезон Лига ВТБ расписание плей-офф составила без учета того, что наши клубы доиграют в Евролиге. По спортивному принципу все команды были на очень высоком уровне. Это был уникальный сезон для клубов ВТБ, которые выступали на европейской арене. Очень жаль», — сказал глава лиги ВТБ.