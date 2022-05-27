Президент Единой Лиги Кущенко: УНИКС влюбил в себя многих болельщиков по всей России

Президент Единой лиги Сергей Кущенко высоко оценил выступления казанского УНИКСа в сезоне, отметив отличную игру в евролиге и красивую победу в «бронзовой» серии лиги ВТБ. Об этом босс лиги рассказал пресс-службе турнира.

Кущенко отметил удачное проведение — впервые в истории турнира — серии за третье место.

«Серию за третье место Лига ВТБ ввела впервые, и уже всеми отмечено, что эти матчи удались. И в Казани, и в Краснодаре мы увидели заполненные арены и хорошую спортивную борьбу УНИКСа и «Локомотива-Кубани».

Нынешний УНИКС президент лиги назвал «уникальной» командой.

«Казань собрала в этом сезоне уникальную команду, которая была очень конкурентной и на уровне Лиги ВТБ, и на уровне Евролиги. Конечно, есть сожаление, что по известным всем причинам эту команду пришлось перестраивать. Тем не менее, УНИКС боролся до конца уже новым составом, и, возможно, только травма Тони Джекири помешала казанцам выступить лучше в полуфинале с «Зенитом». Хочется поздравить Казань с бронзовыми наградами Лиги ВТБ и чемпионата России. Эта команда влюбила в себя многих болельщиков по всей России».

Напомним, что вчера УНИКС, обыграв в Краснодаре «Локомотив-Кубань» (94:73), победил в серии до трех побед (3-1).