Куш «Автомобилиста» и уфимский полет Кузнецова в «Салавате»: главные события недели КХЛ

Первая декада января оказалась яркой на интересные события в КХЛ. Первую шайбу за «Салават Юлаев» забросил звездный новичок команды Евгений Кузнецов, а форвард Даниэл Спронг присоединился к «Автомобилисту». Главное на прошедшей неделе в лиге – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: cska-hockey.ru

Спронг в «Автомобилисте». Уральцы сорвали куш?

«Летучий голландец» на минувшей неделе наконец-то освободился из-под кандалов, в которые «одел» хоккеиста Игорь Никитин еще в ноябре прошлого года. Вопреки огромной зарплате (75 млн рублей), статусу лучшего бомбардира и снайпера ЦСКА (31 очко в 29 встречах), Даниэл Спронг не получал игровой практики на протяжении 1,5 месяца.

Наставник «армейцев» Игорь Никитин положение легионера объяснял просто – не должны интересы одного игрока быть выше результатов команды. Спронг стабильно набирал очки, был главной ударной силой ЦСКА в большинстве, но совершенно не занимался черновой работой. От этого, собственно, страдала вся система игры столичного клуба. По крайней мере, так говорил Никитин на пресс-конференциях, когда журналисты терзали его вопросами о Спронге. Когда голландец был завсегдатаем стартового состава ЦСКА, команда пребывала вне зоны плей-офф в Западной конференции.

Однако сейчас ситуация совсем иная. Благодаря вчерашней победе над «Спартаком» (2:1), ЦСКА забрался уже в топ-4 «Запада». И кто сейчас скажет, что Игорь Никитин допустил ошибку, когда усадил на лавку, пусть и мастеровитого, но проблемного хоккеиста?

Обмен Даниэла Спронга в другой клуб КХЛ был решенным вопросом еще в начале зимы. Но, разумеется, «армейцы» были не готовы менять голландца за «мешок картошки» или условную 1000 рублей. Об этом речи не шло в принципе. ЦСКА был твердо настроен получить солидные дивиденды за трансфер Спронга.

Голландца на протяжении прошлого месяца сватали во многие команды. В основном, фигурировали в прессе «Спартак», «Шанхай» и «Ак Барс». Но по итогу Даниэл Спронг отправился в «Автомобилист». Почему так получилось? Вышеупомянутые клубы не смогли предложить выгодных активов в обмен на нападающего. А уральцы в свойственной им манере решили не мелочиться, а отсыпать ЦСКА целых 100 млн рублей за переход Спронга.

«Армейцы» получили что хотели, а как сильно на этой сделке выиграл «Автомобилист»? Екатеринбуржцы с пробуксовкой проводят последний месяц в КХЛ. Да, коллектив Николая Заварухина с начала сезона не выпадает из топ-4 на «Востоке». Тем не менее, не самые удачные результаты уральцев в декабре располагали к переменам. Сейчас «Автомобилист» отделяет от «Трактора» и «Нефтехимика» один-два очка. Недалеко и «Салават Юлаев», отстающий от екатеринбуржцев всего на пять очков.

Приобретение такого высококлассного нападающего как Даниэл Спронг должно обеспечить «Автомобилисту» преимущество домашней площадки в плей-офф. Вероятно, в регулярном чемпионате голландец действительно сделает разницу и даст команде своими передачами, голами запас очков. Другой вопрос, как сработает Николай Заварухин со скандальным характером Спронга в плей-офф, когда у клуба начнутся трудности. Не получится ли так, что голландец оправдает статус звезды КХЛ лишь в регулярном чемпионате?

Уфимские болельщики в восторге от «птички» Евгения Кузнецова

Трансфер Евгения Кузнецова в «Салават Юлаев» был безусловной авантюрой для уфимского клуба. Нападающий подвергался жесткой критике от Андрея Разина в «Металлурге» за прошедшие три месяца в регулярке с момента переезда в Магнитогорск. Наставник «лисов» критиковал Кузнецова за его непрофессионализм, отсутствие дисциплины и игровой формы. И высказывания Разина сложно было не принять за чистую монету, учитывая проблемы форварда в СКА в прошлом сезоне, а также в последние годы выступления в НХЛ за «Вашингтон» и «Каролину».

Кроме «Салавата Юлаева» желающих бороться за Кузнецова на драфте отказов не нашлось. Уфимцы подписали нападающего до конца сезона, обеспечив его символическим контрактом на 10 млн рублей.

За «Салават Юлаев» Евгений Кузнецов уже провел два матча, набрав в них сходу впечатляющие 3 (1+2) очка. Особенно выразительным получилось выступление нападающего в последнем матче с «Барысом» (1+1). Кузнецов забросил дебютную шайбу за новый клуб и отпраздновал своей фирменной «птичкой». Не надо много говорить о том, какую реакцию перфоманс хоккеиста вызвал на «Уфа-Арене».

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов в беседе с журналистами дал понять, что даст Евгению Кузнецову всю необходимую свободу на льду и палитру для творчества. Уфимцы в нынешнем сезоне в связи с непростой финансовой обстановкой не ставят высоких задач в плей-офф. Однако кто знает, какую форму наберет тот же Кузнецов за оставшиеся два с половиной месяца регулярного чемпионата. У уфимцев надежный вратарь в лице Семена Вязового, опытная линия обороны, а с недавнего времени появились еще и технари в лице Ремпала, Кузнецова.

«Салават Юлаев» может стать запросто «темной лошадкой в плей-офф». Особенно на фоне космического прогресса Александра Жаровского. К слову, юный талант совместно с другим молодым амбициозным игроком Егором Сучковым выступает в звене именно с Кузнецовым. По мысли Виктора Козлова, именно обладатель Кубка Стэнли должен своим примером вдохновлять Жаровского и Сучкова на хоккейные подвиги.

Настроение Кузнецова по первым матчам в составе «Салавата Юлаева» явно вселяет оптимизм в местных болельщиков. Тем более, когда нападающий не стесняется публично заявлять о надеждах, что уфимский клуб станет последним в его карьере в КХЛ.

1000 очко в КХЛ настигнет Шипачева уже в сегодняшнем матче с «Адмиралом»?

Исторический рекорд Вадима Шипачева томительно ждет своего свершения. Выдающийся российский нападающий формально достиг 1000 очков еще в прошлом матче с ЦСКА (2:4), но по иронии судьбы ассист Шипачева в эпизоде с голом Егора Борикова был отменен, так как шайба залетела в ворота от ноги форварда минчан.

Возможно, подобное стечение обстоятельств сложится для Вадима Шипачева в лучшую сторону. Ведь сегодня минское «Динамо» сразится дома с «Адмиралом». Родные трибуны, матч с аутсайдером «Востока» – чем не идеальные условия для фееричного достижения отметки в 1000 очков.

Возможно, завтра медиаслужба белорусской команды даже подготовит нечто особенное по такому случаю. Понятно, что чествования уровня Александра Овечкина никто не ждет, но что-то памятное «Динамо» для Шипачева, очевидно, должно обозначить.

Ведь неизвестно, кто из игроков КХЛ в ближайшие лет десять сможет хотя бы близко приблизиться к рекорду российского Сидни Кросби.