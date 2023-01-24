Курултай Башкортостана доработает законопроект о запрете чайлдфри в России

Депутаты Курултая Башкортостана займутся доработкой законопроекта, который в числе прочего предлагает установить запрет на распространение среди детей и подростков идеологии чайлдфри, сообщается на сайте республиканского парламента.

Внести поправки планируется в Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Документ был одобрен Советом законодателей России и поддержан комитетом Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, сообщил председатель Госсобрания Константин Толкачев.

«В то же время коллеги попросили нас конкретизировать понятия „добровольный отказ от рождения детей“ и „идеология бездетности“. Мы доработаем законопроект в этой части. Четкие определения облегчают применение правовой нормы на практике», — добавил он.

По словам Толкачева, идеология чайлдфри пришла в Россию с Запада, и получила широкое распространение среди молодежи. «Она сводит смысл существования человека к удовлетворению личных потребностей. Идеи праздности и бездетности опаснее всего для незрелых детских умов, без критического восприятия они могут сформировать у детей искаженные установки на будущее», – заявил парламентарий.

Он добавил, что идеи чайлдфри противоречат государственной политике России, которая базируется на традиционных семейных ценностях.

Напомним, законопроект был разработан в марте 2022 года по инициативе депутатов фракции «Единая Россия». Адептов идей этого направления предполагается штрафовать за их распространение.