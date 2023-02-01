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Ру Тат
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Официальная хроника
1 февраля 2023  14:20

Курултай Башкирии предложил освободить чиновников-участников СВО от публикации доходов

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Госсобрание Башкирии внесло в Госдуму проект закона, которым предлагается освободить бойцов военной спецоперации от обязанности предоставлять сведения о доходах и имуществе, сообщает пресс-служба Курултая региона. Изменения предлагается внести в ФЗ «О противодействии коррупции».

Документ подготовлен «для совершенствования законодательства о противодействии коррупции в условиях выполнения задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, в ходе СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей», поясняют авторы.

«Законопроектом предлагается приостановить обязанность по представлению сведений о доходах и расходах для участников специальной военной операции», – приводятся слова спикера парламента республики Константина Толкачева.

Он пояснил, что среди участников спецоперации есть категория граждан, которые в связи с профессиональной деятельностью обязаны отчитываться о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера – своих, супруга и несовершеннолетних детей. В их числе – депутаты. По данным Курултая Башкирии, в спецоперации участвуют более 30 депутатов разного уровня – от советов сельских поселений до республиканского парламента.

При этом отмечается ,что вернувшимся с СВО военнослужащим все же придется заполнить декларацию – на это им будет дано три месяца.

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