Курултай башкир РТ приглашает на конференцию о национальном здоровье

Курултай башкир РТ приглашает на конференцию «Национальное здоровье: традиции и современность» молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет из разных регионов России, ближнего и дальнего зарубежья. Об этом сообщает информационный центр Дома Дружбы народов Татарстана.

Планируется обсуждение национальных видов спорта, здорового образа жизни в культурных традициях народов России и мира, этнопсихологии и здоровья, а также национальной кухни и культуры питания народов.

Заключительный (очный) этап конференции состоится 17 декабря 2021 года в Нижнекамском химико-технологическом институте (Республика Татарстан, город Нижнекамск, пр. Строителей, 47).

Для участия необходимо заполнить заявку по ссылке.

Проект реализуется Нижнекамским химико-технологическим институтом ФГБОУ ВО «КНИТУ» и Региональной национально-культурной автономией «Курултай башкир Республики Татарстан», с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.