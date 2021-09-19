Куртов: Блогеры-наблюдатели — способ технологического донесения информации до молодежи

Нужно мотивировать молодых людей прийти на выборы, даже если у них еще нет политических предпочтений. Такое мнение в Едином информационном центре выразил президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов.

«С молодыми людьми так: если наблюдатель на участке – прекрасно, если в качестве волонтера – еще лучше. Самое главное, чтобы молодой человек поднялся, в эти три дня пришел и отдал свой голос. Я понимаю, что иногда бывает так, что нет своего кандидата. Для молодого человека сложно выбрать. <…> Чем раньше молодой человек поймет, что часть их жизни — это политика, тем лучше, адекватнее будет наше общество», — сообщил Куртов.

По его мнению, привлечение блогеров на избирательные участки было грамотным решением.

«Это ведь не манипуляция с молодежью, которая смотрит больше блогеров, чем телевизор, а это способ технологического донесения информации, обращения к той группе населения нашей страны, которая часто остается [в стороне], мало интересуется политикой. Для блогеров искажать информацию, делать ее заказной совершенно неправильно. Поэтому роль блогеров, донесение адекватной информации — это очень правильная работа», — сказал Куртов.