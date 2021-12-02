Куртов: Бабушка должна верить, что Правительство проводит цифровизацию для нее

Рассуждениями о том, может ли государство быть драйвером цифровизации, предлагать прорывные цифровые продукты или оно по определению будет догонять рынок, поделился на заседании экспертного клуба «Волга» президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов.

Спикер отметил, что Россия является передовиком по переводу услуг в «цифру» — в сфере оформления справок, услуг, банковских отношений, государственных услуг.

«Безусловно, в „цифру“ можно перевести все, но как конкретному человеку взаимодействовать с цифрой?» — обозначил проблему эксперт.

По мнению властей, есть два способа развивать общество со стороны Правительства — «тянуть» или «толкать». Страны Европы и США, как кажется россиянам, сильно отстают в цифровизации, например, в тех же банках, переводах, услугах. Но при этом удовлетворенность населения высокая, так как для него создаются условия, и государство продвигается вслед за готовностью жителей к цифровым услугам и цифровому сопровождению своей жизни.

В отличие от европейских стран Россия стремительно развивает цифровое общество, но при этом еще много людей в стране живет с кнопочными телефонами.

«И когда мы начинаем продвигать цифровые процессы, я всё время смотрю на социальную сторону. У нас большая неготовность общества к „цифре“. Как бы мы ни отрывались [от стран Европы и США]», — отметил спикер.

Самое главное, по мнению Куртова, обратить внимание на пожилое поколение, у которых совершенно иное мышление.

«Главная задача — научить бабушку верить нам, что мы пытаемся сделать государственное управление удобным для нее, а не только для Правительства», — резюмировал президент Российской ассоциации политических консультантов.