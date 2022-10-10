Курсы по татарскому макаму чтения Корана открылись в Казани

В Казани открылись курсы по татарскому макаму (манере) чтения Корана и произношения азана. Ведет занятия советник по исправлению ошибок в чтении Корана и произношении азана Министерства по делам религии Турции Али Усман Аладжа, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

На первом занятии педагог рассказал о видах макамов и их особенностях. По его словам, татарская манера исполнения основана на пентатонике и близка к манере, существующей у китайцев, японцев и народов Алтая.

Записавшиеся на курсы выполнили ряд практических упражнений. Они нашли отличия татарского макама от других видов рецитаций, узнали о его особенностях и получили навыки чтения Корана и произношения азана татарским макамом. На следующем занятии слушателей будут учить правильному дыханию и вокалу.

Организовать курсы предложил муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин. На открывающем занятии он поделился планами по возрождению и популяризации татарского макама чтения Корана и произношения азана. Духовный деятель констатировал, что эта традиция исчезает и, соответственно, требует внимания со стороны Духовного управления мусульман РТ, богословов и других специалистов.

По итогам работы курсов будет составлено нотное оформление татарского макама для дальнейшего пользования среди татарских муадзинов.