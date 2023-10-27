Курскую АЭС попытались атаковать три украинских беспилотника

Накануне вечером ПВО пресекла атаку трех украинских беспилотников на Курскую АЭС. В свою очередь, это не повлияло на работу станции, сообщает пресс-служба АЭС в своем Telegram-канале.

«Подтверждаем, что вечером 26 октября 2023 года была пресечена атака 3-х вражеских беспилотных летательных аппаратов на Курскую АЭС. Курская АЭС работает в штатном режиме», – указано в сообщении.

В результате никто не пострадал, разрушений нет. На месте работают правоохранительные органы.

Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне природных значений, дополнили в пресс-службе станции.