Курский губернатор сообщил, что прошел курс обучения в ЧВК «Вагнер»

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что неделю занимался в лагере подготовки ЧВК «Вагнер». По его словам, на площадках полигона прошли курс обучения уже сотни жителей региона, которые смогут в случае необходимости «защитить родную землю» и поддержать российскую армию.

«Первую неделю нового года с коллегами из администрации Курской области и курянами из добровольной народной дружины занимался в лагере подготовки ЧВК "Вагнер" в окружении настоящих мужчин — патриотов России», – написал он в своем телеграм-канале.

Сообщение Старовойт сопроводил видеозаписью с тренировкой на полигоне. Ролик заканчивается кадрами, на которых Старовойт в военной форме сидит на броне танка с автоматом в руках.

Напомним, в Курской области сохраняется высокий уровень террористической угрозы из-за обстрелов ВСУ. Кроме того, указом Президента Владимира Путина в регионе введен средний уровень реагирования.