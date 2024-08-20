Курская больница попросила помочь раненым перевязочными материалами

Жителей Челнов попросили помочь раненым перевязочными материалами, средствами гигиены, инструментами, медикаментами, пишут «Челнинские известия».

По словам руководителя социального центра «Навигатор успеха» Ольги Айдимировой, в Челнах уже развернута масштабная работа по изготовлению медицинских тампонов, масок для госпиталя.

Спикер отметила, что дефицит перевязочного материала ощущается, так как это расходный материал. На одну обработку раны уходит от 10 до 20 медицинских тампонов. Также есть необходимость в одежде для раненых.

Причем сотрудники этой организации постоянно ездят в Курскую область. Они были там уже 10 раз и собирались через месяц отправляться в 11-ю поездку, но в больнице их попросили приехать пораньше.

К следующей отправке укомплектовали товаров на сумму свыше 1 млн рублей. В поездку отправятся уже в течение недели.

Сейчас областную клиническую больницу региона переоборудовали под госпиталь. Замглавврача уже проводил для сотрудников центра «Навигатор успеха» экскурсию по медучреждению.