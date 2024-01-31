Курская АЭС навсегда остановила энергоблок №2 после 45 лет работы

Курская АЭС сегодня навсегда остановила энергоблок №2 из-за истечения срока эксплуатации. Об этом передает РИА Новости со ссылкой.

«Реактор заглушен в соответствии с технологическим регламентом без замечаний, энергоблок выведен из режима генерации электроэнергии и отключен от Единой энергосистемы России», — сказано в сообщении оператора всех атомных электростанций в РФ — концерна «Росэнергоатом».

Блок начали строить 1 января 1973 года, запустили 28 января 1979 года, после чего он проработал 45 лет. За это время он выработал более 256 млрд киловатт-часов электроэнергии — этого достаточно для обеспечения на современном уровне электропотребления 4,3 млн россиян в течение всего срока эксплуатации энергоблока. Мощность остановленного объекта будет замещена строящимся ВВЭР-ТОИ в рамках работы по реализации смен поколений энергоблоков.

Строящиеся энергоблоки с реактором ВВЭР-ТОИ (водо-водяной энергетический реактор типовой оптимизированный информатизированный) — самые мощные энергоблоки в российской атомной энергетике, обладающие улучшенными технико-экономическими показателями.

Курская АЭС находится вблизи города Курчатов Курской области и входит в первую четверку равных по мощности атомных станций РФ.