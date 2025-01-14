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Курсирующий из Казани в Петербург поезд «Поволжье» оснастили новыми вагонами
Составы фирменных поездов №133/134 «Поволжье» и №59/60 «Волга» пополнились новыми пассажирскими вагонами. Поезда курсируют по маршрутам Казань – Санкт-Петербург и Нижний Новгород – Санкт-Петербург соответственно, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.
«На Горьковскую магистраль поступило 38 вагонов, из них 18 – плацкартных, 14 – купейных, шесть – штабных с адаптированными для маломобильных пассажиров купе», – отметил начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.
Новые вагоны оборудованы системами климат-контроля, душем и экологически чистыми санитарными комнатами. Каждое место оснащено розетками, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, а также светильниками и табличками со шрифтом Брайля.
Кроме того, в вагонах установлены контейнеры для раздельного сбора мусора и спецприборы для очистки, кипячения и охлаждения воды.
Одна из важных технических характеристик современных вагонов – система очистки и обеззараживания воздуха. Очистка поступающего снаружи воздуха происходит за счет двухступенчатой системы фильтрации, удерживающей пыль и неприятные запахи. Воздух обеззараживается с помощью безопасных для людей ультрафиолетовых ламп.
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