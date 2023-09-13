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Курсирующие по Татарстану 32 электрички сократят время в пути в сентябре
Время в пути для 32 пригородных поездов сократится с 18 сентября. Изменения в расписание движения электричек вносятся для удобства пассажиров, сообщает пресс-служба компании «Содружество».
«Разница с действующим графиком по времени прибытия или отправления составит от одной до девяти минут», – говорится в сообщении.
Так, в обоих направлениях изменится расписание поездов между Казанью и станциями Свияжск, Тюрлема, Паратск, Арск, Канаш, Сосновка.
Кроме того, поменяется график движения электричек Казань – Волжск, Албаба – Казань, Казань – Бирюли, Казань – Шемордан, Краснозаринск – Куркачи, Свияжск – Бирюли, Зеленый Дол – Арск, Вятские Поляны – Казань, Арск – Албаба, Куркачи – Зеленый Дол и Ижевск – Казань.
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