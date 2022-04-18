Курсирование пассажирских поездов из Татарстана в Казахстан возобновится в июне

В июне возобновится курсирование пассажирских поездов из Татарстана в Казахстан. Продажа билетов откроется в ближайшее время. Приобрести билеты можно будет за 45 суток до отправления, сообщает пресс-служба РЖД.

«В июне будет возобновлено курсирование еще пяти поездов: № 7/8 Алматы – Саратов, № 84/83 Караганды – Самара, № 301/302 Алматы – Новосибирск, № 145/146 Караганды – Омск, № 113/114 Алматы – Казань», – говорится в сообщении.

Движение поездов в сообщении с Казахстаном было временно приостановлено в связи с предупреждением завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. В ближайшее время в расписание вернутся шесть поездов формирования национальной компании «Казахстан Темир Жолы», а с 20 апреля перевозить пассажиров начнет поезд № 625/626 Атырау – Астрахань.

Все пассажиры, прибывающие в Казахстан из России, должны предоставить справку ПЦР с отрицательным результатом теста на Covid-19 на казахском, русском или английском языке или сертификат о прохождении полного курса вакцинации или ревакцинации против коронавирусной инфекции сроком не более шести месяцев после получения второго компонента.

Тест на Covid-19 должен быть сделан не позднее 72 часов на момент пересечения государственной границы Казахстана. Справка ПЦР не требуется детям в возрасте до пяти лет.