«Курше» в Пестрецах: казанские артисты показали иммерсивный «театр во дворе»

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

В детском городке одного из дворов Пестречинского района ожила настоящая сказка: здесь прошел необычный спектакль в жанре иммерсивного театра, в котором зрители стали не просто наблюдателями, а полноценными участниками действия. Казанские артисты представили постановку о поисках клада – без сцены, занавеса и дистанции между актерами и публикой.

Артисты свободно перемещались по площадке, здоровались со зрителями, вовлекали их в сюжет, вручали «карты» и просили помощи в поисках спрятанных «сокровищ». Спектакль стал одним из победителей конкурса «Курше Фест», реализуемого в рамках республиканской программы «Лето в Татарстане» по инициативе Раиса РТ Рустама Минниханова.

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«Часто бывает, что у людей просто нет времени ходить в театр. И тогда мы сами приходим к ним в гости – со своим спектаклем, со своим рассказом о жизни, о любви, о счастье, о благородстве. Мы общаемся со зрителем там, где он есть. Можно сказать, в нашем случае Магомет идет к горе», – рассказала Карина Булычева, художественный руководитель и режиссер проекта «Театр во дворе».

По словам организаторов, формат спектакля был выбран не случайно: иммерсивный жанр позволяет зрителю «погрузиться» в происходящее и почувствовать себя его частью. Это не только оживляет искусство, но и объединяет людей, живущих рядом.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

«Мы поставили перед собой цель – привезти в районы уникальный театр, который работает в новом формате. Это очень популярное сейчас направление, когда зрители играют вместе с актерами. Поэтому, если к вам подойдут актеры – не стесняйтесь, участвуйте! Это необычно и очень интересно», – пояснила Алсу Тарханова, председатель исполкома Высшего совета движения ТНВ.

Особый отклик спектакль нашел у самых юных зрителей. Шестилетняя Николь Новикова пришла на праздник вместе с родителями и бабушкой. Впечатлений, по ее словам, хватит надолго.

«Театр такой прикольный! Мы помогаем сказочным героям искать клад. Я занимаюсь в театральной студии здесь, в Пестрецах. У меня уже было три роли. Когда вырасту, хочу быть актрисой!» – делится девочка.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

Помимо театра, гости праздника могли насладиться выступлениями местных музыкантов и пройти мастер-класс по изготовлению воздушных змеев.

Весь день парк напоминал настоящий фестиваль: шум детских голосов, музыка, творчество и яркие эмоции.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

Как отметила Марина Харитонова, заместитель руководителя исполкома района по специальным вопросам, такие события стали частью комплексной работы по благоустройству и оживлению дворов.

«В рамках программы «Наш двор» за последние пять лет в районе отремонтировано 95 дворов. И теперь, начиная с 5 июня, два-три раза в неделю мы проводим в них праздники. Днём на них приходят дети, а вечером – взрослые. Также масштабные мероприятия проходят в парках сел Шали, Богородское, Ленино-Кокушкино, Званка и Пестрецы. Мы стараемся охватить все возрастные группы, создать для жителей комфортное культурное пространство рядом с домом».

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

1 июня Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов дал официальный старт проекту «Лето в Татарстане», который объединяет все ключевые культурные и спортивные события городов и районов республики. В афише – концерты, тренировки, турниры, лекции, велопрогулки и другие активности, среди которых каждый найдет что-то по интересам, дате и месту проведения.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

Все мероприятия проходят на свежем воздухе – в том числе в парках и общественных пространствах, обновлённых по инициативе руководства республики.