Курсанты университета МВД РФ представили видеопроект ко Дню народного единства

Курсанты московского университета МВД РФ представили видеопроект, приуроченный ко Дню народного единства, сообщили в пресс-службе МВД России.

«4 ноября в нашей стране отмечается государственный праздник – День народного единства, который учрежден в память о важнейших исторических событиях 1612 года. В тяжелейшие времена раскола и междоусобиц многонациональный народ нашей страны объединился, чтобы сохранить независимость и государственность России. Однако этот праздник призывает граждан нашей многонациональной Родины помнить не только о том, что происходило более 400 лет назад, но и о том, что сегодня процветание современной России зависит от сплоченности и духовного единства всех населяющих ее народов», – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она отметила, что среди защитников государства и тех, кто стоит на страже закона и порядка, находятся сотрудники органов внутренних дел. Со всех уголков страны правоохранители ежедневно сражаются с преступностью, оберегают граждан и обеспечивают их безопасность.

Самоотверженной службе сотрудников полиции посвящены рассказы курсантов Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя, представленные в видеопроекте, который подготовлен ко Дню народного единства Пресс-центром МВД России совместно с Центральным музеем Министерства.

Символично, что главный ведомственный музей был открыт именно в этот день более 40 лет назад – 4 ноября 1981 года.

«В проекте курсанты рассказали о сотрудниках органов внутренних дел из разных регионов, о своих земляках, в разные годы защищавших наших сограждан. О милиционерах и полицейских, которые вставали на пути преступников и вступали в схватку со злом, не считаясь с риском для собственной жизни», – сообщила Ирина Волк.