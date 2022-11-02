Курсанты Тетюшского госколледжа гражданской защиты спасли женщину из горящего дома

В Тетюшском районе республики курсанты местного госколледжа гражданской защиты – Булат Абульханов, Игнат Рыжов, Евгений Симаков и Леонид Батраков – спасли женщину на пожаре в селе Жуково. Об этом рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Как рассказал один из героев Булат Абульханов, они с ребятами ехали домой из колледжа, когда увидели горящий дом. Они сразу побежали туда, перебрались через закрытую калитку и стали стучаться в дверь и окна.

«Буквально через две минуты мы услышали крик женщины. Она открыла окно, мы залезли внутрь дома и пошли за ней. Она побежала в зал, где было много огня. В зале женщина взяла свою куртку и слуховой аппарат, и мы помогли ей выбраться из горящего дома. Пожилая хозяйка сообщила нам, что газ она успела выключить», – рассказал Булат.

В этот момент на место подъехали пожарные, которые принялись тушить огонь. Недолго думая, ребята также подключились и начали помогать огнеборцам: они соединяли рукава, разворачивали рукавную линию и включали воду.

В данный момент администрация района принимает решение о мерах поощрения героев.