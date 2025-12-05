Курсанты Казанского юридического института МВД РФ готовятся к Кремлевскому балу

На следующей неделе, в Москве пройдет юбилейный, 10-й Международный Кремлевский благотворительный кадетский бал, его торжественное открытие состоится 10 декабря. Мероприятие объединит 3400 кадетов, школьников, курсантов и студентов изо всех регионов России. Татарстан будет представлен на балу шестью учащимися Елабужского суворовского военного училища и Казанского юридического института Министерства внутренних дел РФ.

В число участников вошли младший лейтенант полиции и слушатель 5-го курса КЮИ МВД Сергей Шошев и его партнерша по танцам Айгуль Габитова, рядовой полиции, курсант КЮИ МВД.

Молодые люди рассказывали, что для подготовки к балу в Кремле у них еженедельно проходили эксклюзивные занятия по хореографии, организованные хореографом КЮИ МВД и наставником Олегом Романенко под руководством начальника Казанского юридического института МВД России Фоата Зиннурова.

Фото: © «Татар-информ»/ Дарья Агеева

«Мы каждый день занимаемся танцами, репетируем, оттачиваем все движения. Готовимся к этому международному балу, так как масштаб всего этого очень большой, для нас честь и ответственность там поучаствовать», – говорили они.

Сергей и Айгуль также поделились своими впечатлениями от предстоящего бала.

«Мы надеемся получить только яркие эмоции. До этого у нас такого масштабного опыта не было, для нас это впервые, и мы надеемся, что очень достойно там выступим» – заявили они.

По словам хореографа Романенко, Казанский юридический институт принимает участие в Кремлевском бале уже не впервые.

«Благодаря руководству Казанского юридического института МВД России У нас проводятся факультативные занятия, начиная с первого курса по бальным танцам и также проводятся факультативные занятия уже на 2-м, на 3-м, 4-м курсах, а именно шахматы, бильярд и художественное чтение. Это позволяет развить творческие навыки у обучающихся институтов», – отмечает Романенко.

В этом году участники бала и учащиеся КЮИ МВД исполнят танцы 19 века, а также советского времени.

«Эта танцевальная программа будет проходить в 2-х блоках, танцы будут чередоваться: фигурный вальс, ручеек, мазурка, полонез», – продолжил хореограф.

Помимо этого молодые люди станцуют московскую кадриль, краковяк, классический вальс, испанский вальс, па-де-патинер, миньон, вальс-гавот.