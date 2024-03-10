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СВО 10 марта 2024 17:10

Курсанты Казанского танкового училища по телемосту пообщались с участниками СВО

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В зоне СВО прошел телемост между участниками спецоперации и курсантами Казанского высшего танкового военного училища. Об этом сообщает Минобороны России.

Телемост проходил в формате «вопрос-ответ». Будущие офицеры смогли пообщаться с выпускниками учебного заведения, выполняющими задачи в зоне СВО.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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#спецоперация на Украине
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