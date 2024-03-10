Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Курсанты Казанского танкового училища по телемосту пообщались с участниками СВО
В зоне СВО прошел телемост между участниками спецоперации и курсантами Казанского высшего танкового военного училища. Об этом сообщает Минобороны России.
Телемост проходил в формате «вопрос-ответ». Будущие офицеры смогли пообщаться с выпускниками учебного заведения, выполняющими задачи в зоне СВО.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»