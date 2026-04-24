Курсанта Данилу Мусина из Татарстана наградили за помощь бойцам в зоне СВО

В Музее Победы в рамках всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце» прошла торжественная церемония награждения. Одним из лауреатов стал курсант-гвардеец филиала Центра «ВОИН» в Республике Татарстан Данила Мусин.

Награду он получил за активную волонтерскую деятельность и личное участие в оказании гуманитарной помощи военнослужащим, выполняющим задачи в зоне специальной военной операции. С начала СВО Данила Мусин неоднократно организовывал сбор необходимых грузов и лично доставлял их на передовую.

Для координации этой работы он создал гуманитарную группу «Отряд обороны Донбасса». С 2023 года он совершил более пятнадцати поездок в прифронтовую зону.

Отдельно отмечается вклад его семьи. Отец Данилы, Сергей Мусин, с 2014 года помогал мирным жителям Донбасса, а с началом специальной военной операции вместе со старшим сыном Никитой отправился на фронт добровольцем.

Сам Данила Мусин, говоря о поездках в зону боевых действий, рассказал, что ему удалось проехать практически весь Донбасс, а в марте этого года он побывал в Авдеевке. По его словам, его поразило, что значительная часть разрушений жилых домов там связана с обстрелами со стороны противника.

Он также отметил, что во время первой поездки в Донецк оказался под обстрелом на мирной территории, и добавил, что после этого события его жизнь изменилась.

Выступая на церемонии, лауреат отдельно подчеркнул значение обучения в Центре «ВОИН». Он отметил практическую важность занятий по тактической медицине. Обращаясь к другим курсантам, Данила Мусин призвал их пройти обучение до конца, внимательно слушать инструкторов и стремиться каждый день становиться лучше.