Курс по искусственному интеллекту введут во всех школах с января 2027 года

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Курс по искусственному интеллекту планируют ввести во всех российских школах с января 2027 года. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

Со второй четверти 2026/27 учебного года для учеников 5–11-х классов пилотных школ начнут проводить внеурочные занятия по программе «Искусственный интеллект и информационная безопасность». С января 2027 года курс планируют распространить на все школы страны.

Занятия станут обязательными и войдут в школьное расписание по аналогии с уроками «Разговоры о важном».

Программа должна дать школьникам целостное представление о принципах работы искусственного интеллекта и его применении в науке, экологии, медицине, образовании и промышленности. Кроме того, учеников научат безопасно пользоваться доступными технологиями ИИ.

Значительную часть курса посвятят защите от интернет-мошенничества, в том числе с использованием искусственного интеллекта.

Подготовка учителей к преподаванию нового предмета уже началась. Программу повышения квалификации «Искусственный интеллект в работе учителя» пройдут 250 тыс. педагогов.

О планах включить курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность» в программу для учеников 5–11-х классов накануне сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.