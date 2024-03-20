Курс на технологический суверенитет: куда направят усилия ученых Татарстана

Ключевой темой выездного заседания Комитета Госсовета РТ по образованию стало развитие исследовательской деятельности и мероприятия в Год научно-технологического развития в республике

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Технологический суверенитет страны – важная и амбициозная стратегическая задача»

Не случайно площадкой выездного заседания Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам была выбрана Академия наук Татарстана. Ключевой темой стало развитие исследовательской деятельности и мероприятия в Год научно-технологического развития в республике. С докладом на эту тему выступил президент Академии Рифкат Минниханов.

Он подчеркнул, что ключевая задача на сегодняшний день, которая стоит перед исследователями всей страны, – это обеспечение технологического суверенитета России.

«На совещании Президента России Владимира Путина с членами правительства 19 марта этого года был обозначен перечень из 12 планируемых к запуску в ближайшей перспективе ключевых национальных проектов технологического суверенитета. Фактически они призваны обеспечить основные системные трансформации и сформировать каркас структуры экономики будущего нашей страны», – заявил Минниханов.

При этом в проекты закладывается универсальный механизм реализации, который включает в себя создание конкретной линейки продукции с четкими характеристиками, развитие формата государственно-частного партнерства, контроль за использованием субсидий и механизм гарантированного спроса как со стороны государства, так и со стороны частного сектора.

«Задача Академии наук РТ и всего научно-образовательного сообщества – обеспечить органичное встраивание экономики республики, университетов, научно-образовательных центров и предприятий республики в новую федеральную повестку. Надеемся, что вместе, общими усилиями мы сможем обеспечить эффективное решение этой сложной и амбициозной стратегической задачи», – отметил Рифкат Минниханов.

Рифкат Минниханов рассказал о региональной повестке и программе научно-технологического развития, утвержденной в республике Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане создадут общую бизнес-площадку для вузов, промапарков и предприятий

Минниханов рассказал о региональной повестке и программе научно-технологического развития, утвержденной в республике.

«Запланировано формирование единого с университетами, технопарками, промплощадками, предприятиями цифровой экосистемы общего бизнес-пространства с согласованной научно-образовательной повесткой и унифицированными стандартами, объединенными общей платформой, которая бы интегрировала в единую сеть исполнителей и потребителей идей, проектов, инициатив, научно-исследовательской продукции, для обмена опытом, передовыми решениями, самоорганизации и самообучения, в которую бы вошли институты развития, академические структуры и вузы», – заявил спикер.

Такая мера позволит находить практическое применение для научных разработок ученых Татарстана и при этом поможет производствам во внедрении новых технологий.

Кроме того, по просьбе предприятий в программе отдельно предусмотрено стимулирование изобретательской деятельности. Это включает создание профильных креативных пространств, многофункциональных республиканских центров изобретательской деятельности для молодежи с выставками. Планируется создание новых образовательных программ, проведение семинаров. Будет оказываться содействие для создания и развития центров трансфера технологий при научных и образовательных организациях.

Одна из задач – создать устойчивую долгосрочную систему финансирования перспективных исследований Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Запустят серию новых конкурсов для поощрения научных работников и педагогов

В этом году запланирован и ряд мероприятий по поощрению научных работников, педагогов и молодых ученых в Татарстане.

«В этом году в Татарстане планируем запустить серию новых конкурсов и премий для поддержки лучших научных работников и педагогов и молодых ученых, реализовать комплекс инициатив по привлечению выдающихся ученых-исследователей и высококвалифицированных кадров “Постдок РТ”, “Приглашенный ученый РТ” с охватом до 150 человек в год и обеспечить условия для повышения квалификации и карьерного роста в ведущих научных и образовательных российских и зарубежных организациях с набором 420 человек в 2024 году», – рассказал президент Академии наук РТ.

Еще одна задача – создать устойчивую долгосрочную систему финансирования перспективных исследований. Для этого планируют привлечь федеральное софинансирование, добавил Минниханов.

«Это вопрос очень сложный. У нас есть программа научно-технологического развития, в ней мы делаем акцент на взаимодействие с федеральными органами власти, в частности софинансировании, чтобы мы могли реализовать проекты Татарстана. В этом направлении мы серьезный акцент ставим на наш научно-образовательный центр и работу с вузами. Мы надеемся привлечь и внебюджетные средства», – пояснил он.

Андрей Поминов: «Среди крупных конгрессно-выставочных мероприятий можно отметить российский венчурный форум, KazanForum, нефтегазохимический форум и Kazan Digital Week» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

KazanForum, саммит БРИКС: наука Татарстана будет представлена на крупных международных мероприятиях

Подробнее о мероприятиях в Год научно-технологического развития в Татарстане рассказал первый замминистра образования и науки РТ Андрей Поминов.

Их можно поделить на несколько категорий: крупные конгрессно-выставочные мероприятия, открытие объектов научной и технологической инфраструктуры, совершенствование механизмов стимулирования исследователей, просветительские акции и юбилейные даты. Всего утверждена дорожная карта, включающая в себя 131 мероприятие.

«Среди крупных конгрессно-выставочных мероприятий можно отметить Российский венчурный форум, KazanForum, нефтегазохимический форум и Kazan Digital Week. Все они уже приобрели статус международных и федеральных площадок. Для нас важно использовать наиболее полный их потенциал для поиска новых партнеров, продвижения наших разработок и популяризации науки», – пояснил первый замминистра.

Фото на анонсе: © Владимир Васильев / «Татар-информ»