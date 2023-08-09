Курс на драгметаллы в Ак Барс Банке приблизился к биржевому

Курсы драгоценных металлов в банке максимально приблизились к курсам на Московской бирже. Например, золото можно купить по цене 6 148,96, а серебро 76,70 (курс актуален на дату публикации).

Клиенты банка могут купить или продать золото от 0,01 грамма, а серебро, платину и палладий — от 1 грамма.

Совершать сделки с драгметаллами удобнее через открытие обезличенного металлического счета (ОМС) в отделении, интернет- или мобильном банке Ак Барс Онлайн — (в разделе «Профиль» → «Курсы металлов»).

В соответствии с Федеральным законом от 23.12.2023 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» остатки на счетах в драгоценных металлах не застрахованы. Процентный доход на остаток в драгоценных металлах не начисляется.

Подробнее ознакомиться с информацией о сделках с драгоценными металлами – по ссылке. Реклама. ПАО «АК БАРС» БАНК