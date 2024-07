«Курс молодого студента»: в КФУ проходит проект «Летний университет»

С 8 июля в Казанском федеральном университете стартовал федеральный проект «Летний университет». В этом году участие в нем принимают 400 студентов из 13 стран мира: Абхазии, Азербайджана, Беларуси, Южно-Африканской Республики, Бразилии, Китая, Индии, Ирана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и, конечно же, России. Подробнее об инициативе рассказал проректор по внешним связям КФУ Тимирхан Алишев на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Конечно, мы нацелены на то, чтобы ребята в дальнейшем выбирали Казанский федеральный университет и другие российские университеты для продолжения своей образовательной траектории в магистратуре или аспирантуре. По итогам прошлого года у нас есть несколько десятков ребят, которые выбрали КФУ. Это две хорошие демонедели, чтобы выбрать обучение за рубежом (для участников проекта из-за пределов России — прим. Т-и)», — пояснил Алишев.

Программа «Летнего университета» состоит из шести треков: «Искусственный интеллект и информационные технологии Prompt-engineering», «Технологии будущего: физика и инженерия», «Язык. Культура. Творчество», «Архитектура. Дизайн. Урбанизм», Business Analytics 5.0: Design and Development of Information Panels with Yandex Data Lens (на английском языке), BRICS+: New Trends in International Relations (на английском языке). Результатом прохождения каждого из треков станет защита собственного проекта.

В рамках трека «Язык. Культура. Творчество», который проходит на базе Института филологии и межкультурной коммуникации, студенты знакомятся с русской и татарской культурой, изучают фольклор народов РФ и страноведение, создают собственные мерчи, занимаются национальным творчеством и развивают коммуникативные навыки.

«Мы со студентами не только разговаривали о русской истории и культуре, но и шли к истокам татарской культуры. Разговаривали о художественном языке и о языке культуры в целом. Этот язык не требует перевода, но, с другой стороны, требует разъяснения», — рассказала о ходе обучения старший преподаватель ИФиМК Лилия Саттарова.

Творческое направление пользуется самой большой популярности среди участников: из 400 участников трек «Язык. Культура. Творчество» выбрали 93 человека, когда как на остальные пошли по 30–40 человек. Примерно те же пропорции были и в прошлом году. По словам Тимирхана Алишева, во время обучения между треками происходит «миграция», и большинство таких «мигрантов» выбирают культурное направление.

«У нас есть такие прецеденты, когда ребята из гуманитарных направлений выбирают техническое и сталкиваются с непониманием в терминологии или практике. Они как раз мигрируют. Мы в этом ничего странного не видим. У нас действительно среди ребят, которые выбрали BRICS+ или Buisness analytics, много технарей», — добавил Алишев.

Студенты могут пройти «ознакомительный фрагмент» студенческой жизни в КФУ, подав заявки через свой университет. В этом году было обработано около 3 тыс. таких заявок. Многие из участников «Летнего университета» являются уже действующими студентами, и проект дает им возможность рассмотреть КФУ как место для дальнейшего обучения.

Студент из Китая Шэнь Цзиньхао приехал в Казань, чтобы поступить на педагогическое направление ИФиМК (русский язык как иностранный). В будущем он собирается стать переводчиком или преподавателем русского. О существовании программы «Летний университет» Шэнь узнал на сайте КФУ. По его словам, заявку он подал самостоятельно. В Казани Шэнь впервые, и он уверен, что столица Татарстана ему придется «по душе».

Студентка экономического факультета Абхазского государственного университета Римма выбрала трек «Язык. Культура. Творчество», чтобы расширить знания и заняться творчеством. Насыщенная программа не дает студентам скучать, а формат дискуссий и открытого общения во время занятий побуждает к активности.

Однако продолжать обучение Римма всё же будет у себя дома. «Я выбрала этот трек, чтобы обогатить свои знания, потому что магистратуру я собираюсь проходить в Абхазии», — объяснила студентка.

Новшеством «Летнего университета» стал трек, который связан с саммитом БРИКС. К проекту подключились такие подразделения вуза, как Институт международных отношений, Институт психологии и образования, Институт филологии и межкультурной коммуникации, Институт физики, Институт искусственного интеллекта, робототехники и системной инженерии, Институт вычислительной математики и информационных технологий, Институт управления, экономики и финансов, Институт дизайна и пространственных искусств.

Для комфортной адаптации и интеграции иностранных гостей предназначена культурная программа: презентация стран-участниц Global Village, татарский национальный праздник Сабантуй, посещение острова-града Свияжск, Камского Устья, Лаишевского, Арского районов и так далее.

Впервые проект был реализован в 2021 году. В 2023 году к нему присоединился КФУ. Инициатива воплощается в жизнь при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ и ФГАНУ «Социоцентр». Основной целью является популяризация российского образования, установление межличностного, межкультурного, межнационального общения между российскими и иностранными студентами.