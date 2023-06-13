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Экономика 13 июня 2023 11:36

Курс евро впервые с апреля 2023 года поднялся выше 90 рублей

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Во вторник утром евро и доллар активно укрепляются на Московской бирже. Европейская валюта перешагнула 90 рублей впервые с 28 апреля прошлого года, а американская валюта торгуется по направлению к 84 рублей. Об этом пишет «Интерфакс».

Так, в 10.11 по Москве евро стоило 89,94 рублей, а чуть ранее в ходе торгов достигало отметки 90,1 рублей. Доллар стоил 83,28 рублей, подорожав на 64,25 копейки.

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