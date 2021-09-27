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Ру Тат
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27 сентября 2021  12:59

Курс евро впервые с 2020 года опустился ниже 85 рублей

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Впервые за год европейская валюта во время торгов достигла отметки 84,99 рубля, следует из данных Московской биржи. Впоследствии курс вырос до 85,08 рубля, сообщает РИА Новости.

Последний раз курс евро опускался ниже 85 рублей 29 июля 2020 года.

На фоне роста цен на нефть российская валюта укрепляется. Впервые с октября 2018 года стоимость североморской марки Brent превысила 79 долларов.

Рост цен на промышленные и драгоценные металлы также позитивно влияет на положение России на рынке акций. 

#Россия #курс евро #экономика #рынок акций #Московская биржа
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