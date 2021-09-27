Курс евро впервые с 2020 года опустился ниже 85 рублей

Впервые за год европейская валюта во время торгов достигла отметки 84,99 рубля, следует из данных Московской биржи. Впоследствии курс вырос до 85,08 рубля, сообщает РИА Новости.

Последний раз курс евро опускался ниже 85 рублей 29 июля 2020 года.

На фоне роста цен на нефть российская валюта укрепляется. Впервые с октября 2018 года стоимость североморской марки Brent превысила 79 долларов.

Рост цен на промышленные и драгоценные металлы также позитивно влияет на положение России на рынке акций.