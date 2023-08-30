Курс евро впервые с 16 августа превысил 105 рублей

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На Мосбирже евро торгуется на уровне более 105 рублей – европейская валюта превысила планку впервые с 16 августа.

По состоянию на 16.23 по московскому времени, европейская валюта достигла отметки в 105,02 рубля.

Планку в 100 рублей она преодолела еще 6 июля. 2 августа курс евро после полудня превысил отметку в 102 рубля и продолжал расти в последующие дни – выше 105 рублей 4 августа, выше 107 – 9 августа. Однако после повышения ключевой ставки с 8,5 до 12% годовых начали наблюдаться перепады. Так, 17 августа европейская валюта упала ниже 101 рубля.